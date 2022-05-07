Москва, , 22:52 — REGNUM В субботу, 7 мая представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) привезли в Узбекистан частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Ташкенте. «7 мая в Ташкенте прошла торжественная церемония передачи «Огня памяти» от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены».

В рамках акции «Огонь памяти», частица Вечного огня была доставлена на территорию мемориального комплекса «Братские могилы» в Ташкенте. Кроме того, лампады с огнем были переданы в Музей Славы в Ташкенте, участникам объединения ветеранов-интернационалистов и международной ассоциации «Кадетское братство» в Узбекистане, а также ветерану Великой Отечественной войны Григорию Ледовскому.

На церемонии передачи огня присутствовали около тысячи человек. В ней приняли участие заместитель министра обороны республики Хамдам Каршиев и председатель фонда «Нуроний» («Ветеран») Рустам Каланов.

Ко Дню Победы представители ОНФ доставят частицу Вечного огня из Москвы в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Белоруссию и Таджикистан.

С 1999 года 9 мая в Узбекистане отмечают как День памяти и почестей. К настоящему моменту в республике проживают около 300 участников войны и более 10 тысяч тружеников тыла. По данным российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 млн жителей Узбекистана, из них более 540 тыс. погибли, около 160 тыс. пропали без вести.