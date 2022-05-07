Сеул, 7 мая, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на полуострове Но Гю Док обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск в КНДР баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

«Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, предположительно БРПЛ, 7 мая, который несет серьезную угрозу Корейскому полуострову и международному сообществу, а также откровенно нарушает резолюции Совбеза ООН», — говорится в тексте заявления.

Южнокорейские и американские дипломаты призвали Северную Корею остановить действия, из-за которых происходит рост напряжённости на Корейском полуострове, и вернуться за стол переговоров, а также условились поддерживать «идеальную» готовность к обороне и усиливать сотрудничество.