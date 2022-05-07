Москва, , 22:11 — REGNUM В Мариуполе окончилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали», в результате которой был спасён 51 человек, в том числе 11 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам, при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста, сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината «Азовсталь». За период проведения операции (с 5 мая 2022 г.) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 г. — одного человека», — сказал Мизинцев.

По его словам, каждому спасенному человеку обеспечена безопасность, также ему гарантирована медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста все вышедшие с «Азовстали» мирные граждане были отправлены в избранные места временного размещения.