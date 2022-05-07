Нью-Йорк, США, , 21:56 — REGNUM Продюсер Крис Манди, являющийся создателем криминально-драматического сериала «Озарк», допустил, что недавно завершившееся популярное шоу может получить спин-офф. Об этом 7 мая сообщает портал TVLine.

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«Это определенно то, о чем люди много говорили», — сказал Манди, добавив, что пока никаких решений по этому поводу не принято. «Нам повезло, что людям, кажется, действительно нравится шоу, так что, очевидно, к нему (спин-оффу — ИА REGNUM) будет какой-то интерес», — отметил продюсер, добавив, что финал сериала вполне позволяет вернуться к некоторым сюжетным ответвлениям.

Напомним, премьера «Озарка» состоялась в онлайн-кинотеатре Netflix 21 июля 2017 года, четвёртый и последний сезон шоу потоковый сервис выложил на своём сайте 29 апреля 2022-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джейсон Бейтман, исполняющий в сериале одну из главных ролей, поблагодарил поклонников за то, что они продолжили смотреть «Озарк», несмотря на не очень успешный второй сезон.

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