Москва, 7 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса и и. о. главы МЧС Александра Чуприяна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Уссом

Помимо этого, российский лидер поручил принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших и тех, кто потерял жилье в результате пожаров в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что все пожары в Красноярском крае локализовали.