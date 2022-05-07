Байконур, Казахстан, , 20:51 — REGNUM На космодроме «Байконур», в районе стартовой площадки № 112 на принадлежащем Казахстану комплексе «Буран» были задержаны подданный Великобритании и гражданка Белоруссии. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрия Рогозина в своем Телеграм-канале.

«В 18:10 мск с космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур», — сообщил глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Следователи установят, в каких отношениях находились задержанные, и собирались ли они совершить какие-либо противоправные действия.