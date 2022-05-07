Донецк, , 20:42 — REGNUM Населенные пункты Железная Балка и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено восемь гранат из СПГ; 16:15 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка: выпущено 20 ракет из БМ21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены еще 26 военных объектов Украины.