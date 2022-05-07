Москва, , 20:17 — REGNUM Российские военные высокоточным оружием утожили авиатехнику Украины в районах трёх населённых пунктов. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области были уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.