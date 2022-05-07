Махачкала, 16 января, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны повреждены в городе Махачкале. По подозрению в совершении этого акта вандализма задержан 30-летний местный житель, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе МВД России по Дагестану.

От рук хулигана пострадало пять баннеров, установленных на бетонном ограждении по проспекту Петра I. По предварительным данным, злоумышленник повредил плакаты ножом. Во время допроса подозреваемый сознался в содеянном, однако объяснить мотив своих действий не смог.

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Также установлено, что задержанный ранее был судим за совершение ряда преступлений. По факту вандализма собран материал для принятия процессуального решения.