Москва, 7 мая, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией России сбиты два украинских самолета Су-24 и Су-27, а также три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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По его словам, украинские воздушные суда были сбиты в районе острова Змеиный.

«Сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2», — заявил он.

Конашенков добавил, что ВС РФ также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».