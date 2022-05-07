Новосибирск, , 18:51 — REGNUM В Новосибирской области с 8 по 11 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), местами чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Погода в России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом в Новосибирске ночью 8 мая будет без осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с, температура воздуха ожидается 0…-2 °C.

На территории Новосибирской области 8 мая прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью — 3… +2 °C, местами до -9 °C, днём +10…+15 °C.