Москва, 7 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Российским следователям удалось установить около 300 конкретных имён военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатальонов, ответственных за преступления против мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. 7 мая об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следственный комитет России занимается расследованием уголовных дел в отношении украинских силовиков с 2014 года. Речь идёт о геноциде, применении запрещённого оружия в вооружённом конфликте и других тяжких и особо тяжких преступлениях, совершённых ими в Донбассе.

Сейчас российскими следователями расследуется около 800 таких уголовных дел. В 300 случаях уже установлены конкретные имена ответственных за преступления.

Собранные следователями материалы включают показания тысяч свидетелей и потерпевших, заключения экспертиз, вещественные доказательства и признательные показания сдавшихся украинских военных и националистов. Эти материалы будут переданы в прокуратуры ДНР и ЛНР в соответствии с соглашениями о сотрудничестве и правовой помощи.

«Все они, а также другие виновные в преступлениях против мира и безопасности человечества рано или поздно предстанут перед судом», — подчеркнули в СК РФ.