Ростов-на-Дону, 7 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Россию эвакуировали ещё более 9,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 7 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 9,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. За этот период в Россию прибыло более 1 млн человек из Донбасса и с Украины.