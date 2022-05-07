Ереван, 7 мая 2022, 13:32 — REGNUM Следственный комитет (СК) Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
Полиция задержала 2-х демонстрантов 5 мая во время мероприятия по разблокированию транспортных узлов.
«Один из них арестован по обвинению в «хулиганстве» и «применении насилия в отношении представителя власти», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что демонстранты угрожали полицейским насилием.
Оппозиция проводит акции протеста с 25 апреля, считая, что политика властей грозит стране потерей государственности.