Ереван, , 13:32 — REGNUM Следственный комитет (СК) Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция задержала 2-х демонстрантов 5 мая во время мероприятия по разблокированию транспортных узлов.

«Один из них арестован по обвинению в «хулиганстве» и «применении насилия в отношении представителя власти», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что демонстранты угрожали полицейским насилием.

Оппозиция проводит акции протеста с 25 апреля, считая, что политика властей грозит стране потерей государственности.