Москва, , 13:29 — REGNUM В центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского Министерства обороны РФ военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик вручили государственные награды и праздничные наборы. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вручение государственных наград в госпитале им. А. А. Вишневского Минобороны РФ

Уточняется, что государственные награды вручил заместитель начальника главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров и в том числе им были вручены: пять орденов «Мужества», три медали «Суворова» и знак отличия ордена «Святого Георгия — Георгиевский Крест» IV степен. При этом ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении этих военнослужащих.

«В филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки военнослужащих, там у вас есть возможность подготовиться к новому виду служебной деятельности и дальнейшему прохождению военной службы в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России», — отметил Бобров.

Вручение государственных наград в госпитале им. А. А. Вишневского Минобороны РФ

Также указывается, что министром обороны РФ Сергеем Шойгу принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции по их желанию.

Поздравление губернатором Костромской области участников спецоперации ВС РФ с врученными наградами Минобороны РФ

Кроме того, в канун главного праздника страны — Дня Победы — губернатор Костромской области Сергей Ситников приехал в госпиталь поддержать военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции и находящихся на излечении. В ЦВКГ имени А. А. Вишневского также проходят лечение военнослужащие из Костромской области, которых глава региона поблагодарил за службу, пожелал им скорейшего выздоровления и передал подарки с Родины.

Помимо того, добавляется что после выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медицинские центры и санатории для полного восстановления. При этом указывается, что в Костромской области также приняты меры поддержки семей военнослужащих: регион обеспечит детей участников специальной операции бесплатными путевками в оздоровительные лагеря. Также главой региона приняты решения по медицинскому обеспечению семей военнослужащих в специализированных отделениях областной больницы, а также дальнейшее комплексное социально-медицинское сопровождение костромских военнослужащих по возвращении в Кострому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк и Широкую Балку из артиллерии.