Иркутск, 7 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 7 мая известил о серьезных пожарах на территории региона:

Цитата из видео В Братском районе в садоводстве «Маргудон» горит несколько домов

«Пришла информация из Тайшетского района о пожаре в селе Половино-Черемхово, расположенном в 10 км от Красноярского края. Горит шесть домов и школа. Все осложняется погодными условиями: сильный ветер при температуре +24 градуса».

Губернатор также отметил, что предварительные данные по причинам ЧС разнятся.

«Работают дознаватели. Главное, что нет жертв. Местные власти разворачивают пункты временного размещения. На место выехал первый заместитель губернатора Роман Колесов», — отметил губернатор Приангарья.

Еще один очаг бушует в Братском районе, в садоводстве «Маргудон»: горит несколько домов.

«Пострадавших нет. К месту пожара направил заместителя мэра Братска М. А. Зубакова. Вечером проведу заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим причины по обоим пожарам и примем дополнительные меры, с учетом прогноза (штормовое предупреждение)», — информирует Игорь Кобзев.

Напомним, сразу несколько регионов России на майские праздники 2022 года оказались в огне пожарищ. Не обошлось без жертв. Больше всего несчастий обрушилось на жителей Красноярского края. Регион накрыла мощнейшая песчаная буря, возникло множество природных очагов. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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