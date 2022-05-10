13:00 08.05.2022

Красноярский край. По состоянию на 8 мая 16:30 (крск) 14 пожаров ликвидированы.

Действующими остаются пожары:

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Тушение пожара в Заозерном

Все они локализованы. На их тушении задействовано 522 человека и 126 единиц техники, из них от МЧС России 335 человек и 57 единиц техники.

Тушение пожара в Уяре

Возвращаюсь из Дубынино. Пожар в 10 км от поселка, и его вторые сутки локализуют, опахивают и отсекают. Сложный пожар — 400 гектаров горит.

В ближайшие двое суток ожидается усиление ветра, поэтому в регионе непрерывно ведется мониторинг обстановки. Крупные пожары, произошедшие в Тайшетском и Братском районах, локализованы. Причину возникновения установят специалисты, но уже известно, что свою роль мог сыграть и человеческий фактор.

В Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров и плохой погоды .

Пожары возникли 8 мая на станции Минино под Красноярском, сообщают очевидцы.

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«На завтра перейдет шесть действующих пожаров: два — в Качугском районе (завтра на место будет переброшена еще одна группировка десантников), Нижнеудинск (к тушению приступили, тушение осложняется болотистой местностью), Тайшетский район и два в Братском районе (около села Дубынино пожар опахали, населенному пункту ничего не угрожает; село Кобляково (к ночи планируем локализовать)», — пояснил глава Приангарья.

В Иркутской области вечером 8 мая действуют восемь пожаров на площади 741 га, ещё восемь полностью локализованы на площади 423 га, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, в общей сложности в течение дня ликвидировано 16 пожаров на площади 821,5 га. До конца суток планируется ликвидировать еще четыре.

По состоянию на 8 мая общая площадь пожаров в Сибири превысила 65 тыс. кв. м. Почти 44 тыс. из них приходится на Красноярский край. В трех регионах сгорело свыше 1 тыс. строений, в том числе свыше 620 жилых домов.

Красноярский край. Жители поселка Шамони 8 мая отстояли свои дома: огонь от горящей травы шел в их сторону, но был остановлен.

Врио главы МЧС Чуприян и глава Минприроды Козлов прибыли в Красноярск.

Следователи задержали мэра омского города Называевск Виктора Лупиноса по делу о масштабных пожарах. Об этом 8 мая сообщили в СУСК РФ по региону.

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Жители Листвянки, Итатского и Изындаево Тяжинского округа Кемеровской области, лишившиеся из-за пожаров паспортов и других документов, будут обслуживаться в приоритетном порядке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Читайте подробнее: С пострадавшими от пожаров в Кузбассе работают медики и психологи

В Тяжинском округе Кемеровской области, где накануне сгорело около 100 домов, работает оперативный штаб. Об этом сообщает областная администрация.

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В Кемеровской области объявлен сбор помощи для жителей, пострадавших от пожаров в Тяжинском округе. Об этом сообщил телеграм-канал блока экономического развития правительства региона.

«Возвращаюсь из Дубынино. Пожар в 10 км от поселка, и его вторые сутки локализуют, опахивают и отсекают. Сложный пожар, 400 гектар горит. Работают несколько единиц техники в лесу, и на трассе до Дубынино. Будьдозеры компании «Транснефть», Группы «Илим», Падунского лесхоза и Бакурова Евгения Викторовича плюс ночью приехали из Усть-Илимска в усиление».

Иркутская область. ​​ Эвакуация из Дубынино не понадобится, мы приняли все меры по защите — мэр Братского района Александр Дубровин :

С каждым пострадавшим о пожаров в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области будут работать индивидуально. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв .

Подробности в материале: Синоптики сообщили о высокой пожароопасности в Кузбассе

В Кемеровской области в период с 9 по 11 мая в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

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В Тюменской области с начала 2022 года 60 граждан привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

«В нескольких случаях огонь перешел с населенных пунктов в лес. Эти возгорания были оперативно локализованы. Сейчас задача для наших лесных пожарных серьезная: не допустить масштабного перехода огня в лес. Усиливаем группировки, чтобы они стояли на страже и могли оперативно — на подступах к лесам — начать бороться с огнем», — пояснил глава Минприроды.

Каксообщил Александр Козлов, пожары в Красноярском крае носят техногенный характер. В настоящий момент усиливают группировки пожарных, чтобы не допустить распространения огня. Ситуация усугубляется погодными условиями, в том числе сильным ветром.

Министры осмотрят пострадавшие от огня территории и проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены правительства на месте оценивают обстановку и решают вопрос о подключении федеральных резервов для помощи региональным властям.

Глава Минприроды Александр Козлов и врио главы МЧС Александр Чуприян 8 мая прибыли в Красноярск, сообщает телеграм-канал Правительства РФ.

Подробности в материале: В Оренбуржье ландшафтный пожар повредил садовые дома

В Оренбургском районе ландшафтный пожар повредил два садовых дома в садоводческом товариществе «хутор Степановский». Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Огонь разгорелся из-за сильного ветра. В селе Талажанка погибли 3 человека, двое из них — дети. Их тела обнаружили на одной из улиц. Ещё двое умерли при тушении пожаров в Никольске.

Напомним, из-за пожаров в Красноярском крае погибло 5 человек. Среди них два рёбенка. В регионе ввели режим ЧС.

Пылевая буря 9 мая накрыла Красноярск. В городе затруднена видимость на улицах, ветер ломает деревья. Жителей просят оставаться дома и не открывать окна.

Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, сообщили в МЧС.

Об этом: Красноярским погорельцам начали поступать первые выплаты

Пострадавшие от пожаров жители Красноярского края с 9 мая начали получать единовременную адресную материальную помощь. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Теперь местные жители задаются вопросом, а кто будет возмещать стоимость причиненного ущерба.

В Боготоле Красноярского края природный пожар перекинулся из леса на штрафстоянку и уничтожил практически все автомобили.

220 пожаров, из них 36 — ландшафтных на площади 257 гектаров — ликвидировано в Красноярском крае за сутки, 40 человек попали под административные дела — экстренные службы.

Специалисты констатируют, что технологические нарушения происходили в условиях штормового ветра, сильных пожаров и пылевых бурь. Также отключения производились по заявкам МЧС.

Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения, как только это стало возможно после пожаров. В работу введены 15 резервных источников общей мощностью 2,6 МВт.

«Россети Сибирь» привлекли 30 бригад энергетиков со всей Сибири для ремонта сетей после пожаров в Красноярском крае.

Разбор и проливку конструкций проводят также в поселке Лакино Большемуртинского района. На месте работают более 120 спасателей.

«Сегодня работаем на Кузбассе. Посёлок Итатский. Он стал одним из трёх населённых пунктов, в которых техногенные пожары уничтожили 98 жилых домов», — написал Козлов.

В Кемеровскую область прибыл глава Минприроды России Александр Козлов . Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Красноярск окутал дым от пожаров. «Наблюдая за спутниковыми данными и наземными постами, можно утверждать, что с высокой вероятностью завтра будет так весь день», — пишут активисты nebo.live

Помимо этого, в обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Якутии Айсен Николаев , губернатор Забайкальского края Александр Осипов , губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов .

Как сообщает пресс-служба Кремля, с докладами о текущей обстановке с пожарами в ряде регионов России выступят временно исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян , губернатор Красноярского края Александр Усс , глава Кемеровской области Сергей Цивилёв , губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков .

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В Кемеровской области завтра, 10 мая, в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Всего за 9 мая в регионе зафиксировали 12 палов.

Три пала травы действуют в Красноярском крае вечером, 9 мая. Растительность горит в Сухобузимском, Ачинском и Шарыповском районах. Общая площадь возгораний — 20 гектаров, сообщает МЧС.

По поручению президента России врио министра МЧС Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологи Александр Козлов прибыли в Кузбасс. Сейчас они работают в Тяжинском муниципальном округе, где произошли пожары в трёх населенных пунктах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

10 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт совещание, посвящённое ситуации с пожарами в ряде регионов России.

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Сообщение о возгорании поступило во второй половине дня 9 мая. Зафиксированы очаги горения травы.

В Тюмени на Велижанском тракте вблизи садовых товариществ «Якорь» и «Сирень» бушует ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Традиционное возложение венков и цветов павшим в годы Великой Отечественной войны состоялось 9 мая на мемориале боевой и трудовой славы в столице Забайкалья.

Пожары тушились в условиях штормовой ветровой нагрузки при аномально высокой температуре атмосферного воздуха для региона в весенний период.

В Курганской области с 28 апреля ликвидировано 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнём свыше 32 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«На утро примерная площадь горения составляет около 5−7 гектаров. За ночь обстановка не изменилась, горит кромка, выгорела лесная подстилка и сухостой», — отметили в ведомстве.

Лесной пожар в заповеднике в Бурзянском районе начался вечером, до наступления ночи локализовать его не удалось. Однако отмечается, что пожар не угрожает населенному пункту.

Башкирия. Склон горы Малый Ямантау на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника в Бурзянском районе Башкирии охвачен огнем — лес, недалеко от села Айгир, горит на площади до 7 га, сообщили в МЧС.

«Призываем граждан соблюдать меры пожарной безопасности. В настоящее время на лугах за Новым мостом горит трава, угрозы населённым пунктам и каким-либо объектам нет. В работе по мониторингу обстановки задействована беспилотная авиация», — информирует территориальное ГУ МЧС РФ.

Ситуация с пожарами в Алтайском крае остаётся сложной.

Курганскому лесному ведомству необходимо тщательно продумать планы восстановления участков, пройденных огнём в ходе пожаров весны 2022 года. Об этом заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

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В Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Башкирии произошло возгорание леса на территории 7 га. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Об этом: В Курганскую область вновь стянуты новые лесопожарные силы

В Курганскую область для ликвидации лесных пожаров дополнительно прибыли 87 специалистов Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Карелии.

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В Свердловской области за последние сутки было ликвидировано 18 природных пожаров. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

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Государственные награды за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время природных пожаров в Тюменской области весной 2021 года, присвоены трактористу Тюменской авиалесоохраны Александру Горбунову и леснику из Вагайского района Ришату Каримову .

В Тюменской области по указу президента России Владимира Путина медалью «За отвагу на пожаре» награждены двое огнеборцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Об этом: В Свердловской области локализовали крупный природный пожар

В Свердловской области возле посёлка Безречный Берёзовского городского округа локализовали крупный природный пожар. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

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В связи с чем глава регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков просит жителей региона не разводить огонь, отложить на время сварочные работы на подворьях, не запускать петарды.

В Курганской области с утра 10 мая наблюдается штормовой ветер 25 м/с при температуре атмосферного воздуха +23 градуса по Цельсию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тушении принимают участие 344 человека, задействовано 38 единиц техники. Напомним, ранее из-за лесных пожаров в Сухобузимском районе был введен режим ЧС в лесах.

По данным краевого Лесопожарного центра, очаги возгораний действуют в 13-ти районах края. Угрозы населенным пунктам нет.

По состоянию на 10 мая 22 лесных пожара действуют на территории Красноярского края на общей площади 1204 гектара.

В ведомстве активно применяются и беспилотные авиационные системы.

Наша авиация применялась для тушения природных пожаров в Курганской области, Хакасии, Красноярском крае.

В 2022 году уже авиацией МЧС России совершено более 4 тыс. полетов, доставлено более 3000 тонн грузов, перевезено более 3 тыс. человек. Выполнен 81 полет на пожаротушение, произведен 441 слив, слито более 2 тыс. тонн воды.

На сегодняшний день авиация МЧС России имеет на вооружении 84 воздушных судна, из которых 23 самолета и 61 вертолет, свыше 2 тыс. высококвалифицированных специалистов.

10 мая авиация МЧС России отмечает день своего создания. 27 лет назад Постановлением Правительства Российской Федерации было создано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России.

В 2022 году авиацией МЧС России уже совершено более 4 тысяч полетов — МЧС РФ.

В связи с ухудшением погодных условий приняты дополнительные меры на снижение риска увеличения количества очагов и площадей, пройденных огнем. Угроза населённым пунктам региона отсутствует.

В настоящее время группировка сил и средств продолжает работу до полной ликвидации природных пожаров.

Для ликвидации масштабных природных пожаров в Зауралье задействованы 1270 человек и 200 единиц техники. Существенную роль в стабилизации обстановки оказала авиация МЧС России, которой осуществлено уже более 500 сбросов воды общим объемом более 3 тысяч тонн.

Более 740 жителей Красноярского края подали заявление на единовременную адресную помощь, сообщает министерство социальной политики региона. Всего, по данным властей, от пожаров пострадало больше 1,2 тысяч жителей края: уничтожено 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

В Красноярском крае продолжается подсчёт ущерба от лесных пожаров.

Напомним, 10 мая Владимир Путин проведёт совещание с главами регионов, пострадавших от лесных пожаров. В том числе выступят губернаторы Красноярского края, Кузбасса, Омской и Иркутской областей, а также врио главы МЧС Александр Чуприян .

Подробности в материале: На Алтае не едва успевают тушить травяные пожары

«Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю работают в усиленном режиме. Пожарные расчёты, порой не заезжая в часть в течение дежурных суток, едут с одного «травяного» пожара на другой», — пояснили спасатели.

Обстановка с пожарами в Алтайском крае по состоянию на 10 мая 15:00 местного времени складывается достаточно напряжённой. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, уже ликвидировано 54 пожара, большинство — горение мусора и травы.

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За сутки 9 мая в Иркутской области зарегистрировано 30 пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с огнём.

«Куйбышевский суд Омска удовлетворил ходатайство следствия об [избрании] меры пресечения мэру Виктору Лупиносу в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 июля», — рассказали в пресс-службе.

Суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца обвиняемого в злоупотреблении полномочиями мэра Называевска (Омская область) Виктора Лупиноса, где в 6 мая пожар уничтожил более 100 строений, сообщил СК РФ.

Читайте подробнее: В Приангарье ликвидирован пожар на отвесной скале

Вчера сорвался камень весом не менее 1,5 тонн и в нескольких метрах пролетел от наших ребят занимающихся тушением. Были случаи падения и горящих деревьев, скальник, деревья на отвесной стене держутся плохо, чуть корни подгорели и есть риск падения. Ребята действительно молодцы и сделали все возможное работая в таких непростых условиях. Спасибо огромное всем кто принимал участие».

«Горы конечно выматывают, ранец старого образца 22 литра воды, нового 18 литров, каждый тлеющий пень или бревно необходимо залить, рельеф местности очень непростой. Есть выступы, углубления.

Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин 10 мая в своём телеграм-канале рассказал о том, как тушили пожар на отвесной скале на Тэнге в районе Соснового бора:

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ГУ МВД РФ по Иркутской области 10 мая известило о задержании двоих мужчин, которые сознались: из-за их неосторожных действий загорелся лес вблизи деревни Грязная.

Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата — Путин.

Президент считает, что нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами.

Значительный материальный ущерб от природных пожаров в РФ в этом году уже очевиден — Путин.

Нельзя замалчивать проблемы, если ситуация с пожарами в регионах начинает выходить из-под контроля — Путин.

Путин предложил обсудить принятие дополнительных решений по снятию остроты текущих проблем с природными пожарами.

Путин поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров для каждого региона и в целом по стране.

Если мы видим, что что-то не работает или работает не так как нужно, нужно ситуацию менять . Бороться с пожарами более эффективно, последовательно. Повысить качество и уровень всех видов профилактики — Путин.

При пожарах на Урале и в Сибири 16 человек погибли и 18 пострадали — врио главы МЧС.

«Сейчас у региональных властей есть все полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары. Ясно, что это вопрос сложный: стихия она и есть стихия. Но средства то выделены. Вы их используете. И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновения очагов пожара. Со стороны федерального центра созданы, если это не так, скажите мне сегодня об этом, созданы, чтобы кратно сократить площади возгорания».

«Если это не так, скажите мне сегодня об этом» — Путин попросил губернаторов обратиться к нему, если не хватает средств на тушение пожаров:

Также глава государства напомнил участникам совещания по борьбе с пожарами, что в законах детально прописана ответственность за них.

«Загорание сухой растительности на месте ликвидируют огнеборцы Кемеровского гарнизона пожарной охраны. По предварительной информации — пострадавших нет», — сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Кемерове загорелся Сосновый бор. По словам очевидцев, огонь распространяется по сухой траве. На месте работают пожарные.

По предварительным оценкам, около 700 жилых домов, не считая дач, придётся восстанавливать после лесных пожаров в РФ — Путин.

Все 50 алтайских сотрудников ГУ МЧС РФ, принимавших участие в тущении масштабных природных пожаров в Красноярском крае, благополучно возвратились в Барнаул. Как сообщает 10 мая телеграм-канал ведомства, после многочасового марша бойцы практически сразу приступили к выполнению задач по тушению возгораний сухой растительности, защите населенных пунктов от огня.

«Люди, чьи дома пострадали от пожаров, конечно же, мягко говоря, расстроены. Однако никакой паники или отчаяния среди них не наблюдается. Мы увидели в них полное понимание сложившейся ситуации. Они уверены, что их не бросят и готовы всячески содействовать проводимой органами власти работе».

Врио главы МЧС Чуприян о том, как люди реагируют на ущерб от пожаров:

Подробности в материале: Экстренное предупреждение из-за пожарной опасности объявили в Калмыкии

В Калмыкии в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 10 мая.

Причиной пожаров в селе Половино-Черемхово и СНТ Моргудон стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнём. Сильный ветер только ускорил его распространение, пояснил 10 мая в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев .

В рамках нацпроекта «Экология» в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования. Основной вопрос, о котором постоянно говорили в последнее время представители субъектов Федерации, — недостаток средств на тушение лесных пожаров. Я исхожу из того, что этот вопрос тоже снят — Путин.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил президенту, что на восстановление жилья пострадавшим от пожаров потребуется от 2,5 до 4 миллиардов рублей. Необходимые средства в краевом бюджете на это есть.

Подробности в материале: Путин: у регионов есть все полномочия для предотвращения пожаров

У российских регионов имеются все полномочия, условия и техника для того, чтобы предотвращать лесные пожары, а в законодательстве РФ прописана ответственность в связи с пожарами. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с пожарами в ряде регионов страны.

Подробности в материале: В Приангарье за сутки ликвидированы 17 лесных пожаров

Также известно, что шесть возгораний на площади 374,3 га перешли в локализованном состоянии. В процессе локализации находятся четыре лесных пожара общей площадью 1184 га.

За минувшие сутки, 9 мая, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров на общей площади 674,5 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Подробности в материале: Путин предложил издать специальный указ по борьбе с лесными пожарами

Специальный указ, в котором будет зафиксирован пункт об эффективности мер по борьбе с лесными пожарами и снижении их количества в России, предложил подготовить по итогам совещания о борьбе с пожарами в российских регионах президент РФ Владимир Путин .

Подробности в материале: На Велижанском тракте Тюмени вторые сутки ликвидируют ландшафтный пожар

В тушении горящей травы и сухой растительности участвуют сотрудники МЧС России, курсанты военного училища, работники областной противопожарной службы и авиалесоохраны, дружинники. На данный момент в ликвидации огня задействовано 14 единиц основной и специальной техники, около 80 человек. Также работал вертолет Ми-8. Угроза населению отсутствует.

В пригороде Тюмени продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара на Велижанском тракте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Размер выплаты составил 105 тыс. рублей: пять тыс. рублей — единовременная помощь, 100 тыс. рублей — компенсация за полную утрату имущества. Средства граждане получили сегодня, 10 мая, почтовым переводом.

Восемь человек, пострадавших при пожаре в селе Половино-Черемхово в Тайшетском районе, получили материальную помощь, сообщает 10 мая телеграм-канал правительства Иркутской области.

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос реструктуризации потребительских кредитов для пострадавших от природных пожаров.

Ликвидация пожара на складе с газовыми баллонами. Алтайский край. 22.mchs.gov.ru.

Владимир Путин поручил оперативно и без излишнего бюрократизма организовать выплаты пострадавшим от лесных пожаров.

Владимир Путин поручил организовать летний отдых для детей из семей, которые получили ущерб от пожаров.

Читайте подробнее: Глава Приангарья доложил Путину о профилактике и тушении лесных пожаров

«Мы видим высокую эффективность нацпроекта «Экология» для системного решения стратегических задач. Каждый год мы прибавляем в объемах работ. Вместе с тем, появляются новые задачи, которые решать нужно так же системно. Проведя анализ, который показал, что стоимость восстановленной техники с учетом ремонта ниже закупочной цены техники, приобретаемой в рамках проекта. Включение в Нацпроект позволит организовать эту работу системно», — считает иркутский губернатор.

Говоря о мерах, проводимых для сокращения лесных пожаров, губернатор Приангарья предложил продлить срок реализации национального проекта «Экология» до 2030 года и добавить в него пункт по капитальному ремонту специализированной техники.

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За сутки в регионе на 10 мая ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 289,9 га.

В Тюменской области действует три лесных пожара, два из них локализовано. Об этом сообщает региональный департамент лесного хозяйства.

Читайте подробнее: Глава Приангарья доложил Путину о пожарах в Тайшетском и Братском районах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что природный и человеческий факторы привели к возникновению значительного количества пожаров. Несмотря на то, что почти все они ликвидируются, в первые сутки (с 7 по 10 мая) на территории Иркутской области ситуация стала осложняться из-за усиления юго-западного ветра с максимальными порывами до 25 м/с. Так, 7 мая во время крупного пожара в Тайшетском районе в селе Половино-Черемхово сгорело 6 жилых и 2 нежилых дома, а также малокомплектная деревянная школа, в которой училось 82 ребёнка.

«Крайне важный вопрос — это восстановление жилья. Мы сегодня говорили с некоторыми коллегами: по предварительным оценкам, где-то 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми, нашими гражданами для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках — это отдельная тема», — подчеркнул Владимир Путин.

На совещании, которое 10 мая провёл российский президент Владимир Путин с членами правительства страны по вопросу «О мерах по сокращению лесных пожаров в Российской Федерации», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ситуации с ликвидацией последствий техногенных пожаров в Тайшетском и Братском районах, где есть пострадавшие от стихии. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Читайте подробнее: В посёлке под Екатеринбургом горит 14 построек

В посёлке Безречный возле Екатеринбурга горит 14 построек. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

По поручению губернатора проводится заблаговременная эвакуация более 250 сельских жителей, из них 85 находятся в пунктах временного размещения.

На текущий момент зафиксированы возгорания на территории 12 муниципальных образований. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Кетовском, Катайском, Каргапольском районах.

В Курганской области из-за осложнившихся погодных условий и молниеносного распространения огня от травяных и лесных пожаров на территории всего региона вновь возвращён режим ЧС. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

В пострадавших районах с населением работают психологи МЧС России, социальные работники и волонтеры. Людям оказывается психологическая поддержка, а также помощь по восстановлению утраченных документов и оформлению компенсационных выплат.

Ведется круглосуточная работа по мониторингу лесопожарной обстановки. Применяется авиация МЧС России — произведено 530 сбросов объемом более 2-х тыс. тонн огнетушащей жидкости.

В настоящий момент в 5-ти км зоне от населенных пунктов действует 35 очагов лесных пожаров, из них 16 очагов на площади более 800 га — локализованы.

Александр Чуприян доложил Владимиру Путину об обстановке с пожарами в России.

5 тыс. садовых товариществ, а также 2,5 тыс. объектов экономики, — отметил А. Чуприян.

На особом контроле находятся более 24 тыс. населенных пунктов, 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей,

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности привлечено к ответственности свыше 7,5 тыс. должностных лиц и граждан.

С начала 2022 года проведено более 36 тыс. выездных обследований и 25 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы. Выявлено и пресечено 24 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности.

О других случаях оказания прямой помощи погорельцам за счет личных средств представителей власти пока не сообщалось.

Большая часть суммы уже поступила, остаток будет переведен в ближайшее время, подытожил Терехов.

«Я считаю, что хорошие дела должны делаться тихо, но в этот раз я специально заявил об этом публично, потому что хочу смотивировать и других моих коллег помочь людям в такой ужасной ситуации», — прокомментировал свой поступок Борусу депутат.

Депутат ЗС Красноярского края Денис Терехов перевел в счет пострадавшим от пожара жителям региона полтора миллиона рублей

«Благодаря принятым системным решениям по указу Президента РФ увеличено количество лесопожарной техники. На выделенные правительством средства приобретены 164 единицы техники, 1500 единиц оборудования, 200 миллионов пошло на оснащение краевых пожарных формирований. Благодаря дополнительным средствам в 2021 году, а это около 400 миллионов рублей, мы смогли увеличить штат пожарных десантников на 50%, в два раза увеличить наземное патрулирование», — отметил Александр Осипов.

Однако, по словам Александра Осипова, Забайкалье остается традиционно одним из трех самых горимых регионов страны. Руководитель края поблагодарил Владимира Путина за оказание помощи в ликвидации последствий пожаров 2019 года.

В течение двух лет в Забайкалье заметно снижается количество природных пожаров и площадей, пройденных огнем. Об этом губернатор региона Александр Осипов сообщил президенту РФ Владимиру Путину 10 мая во время совещания по ситуации с природными пожарами.

Поручение проработать вопрос о реструктуризации кредитов лиц, пострадавших в результате природных пожаров, дал президент России Владимир Путин . Он заявил об этом 10 мая в ходе совещания по ситуации с пожарами в ряде регионов страны.

15:56 10.05.2022

Главы МЧС и Минприроды приняли участие в совещании с президентом по вопросам борьбы с пожарами — информирует телеграм-канал российского правительства.

Главное из доклада Александра Чуприяна:

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Главное из доклада Александра Козлова:

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Александр Козлов предложил упростить введение режима ЧС на муниципальном и на региональном уровне.

«Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет», — отметил президент.

15:58 10.05.2022 В Курганской области МЧС России продолжает работы по защите населённых пунктов и СНТ от лесных пожаров. 10 мая, несмотря на общую стабилизацию лесопожарной обстановки, вновь поступило сообщение о природном пожаре, возникшем в лесном массиве под действием неблагоприятных погодных условий, вблизи населённых пунктов Курганской области. Распространению огня на большие расстояния способствует шквалистый ветер. В превентивных целях проведена эвакуация населения из данных посёлков в пункты временного размещения. Всего эвакуации подлежало около 150 человек. МЧС России проводит передислокацию сил и средств на наиболее опасные участки. Все силы и средства пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на защите населенных пунктов и близлежащих СНТ. На данный момент численность группировки составляет более 200 человек и более 30 единиц техники.

15:59 10.05.2022 После пожара в Новоалександровке в Омской области задержали начальника цеха Территориальной генерирующей компании №11. СК обвиняет его в халатности, мужчину отправили под домашний арест.

16:20 10.05.2022 Ландшафтный пожар уничтожил в посёлке Безречный под Екатеринбургом 14 строений. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС. Читайте подробнее: Ландшафтный пожар на Урале уничтожил семь жилых домов

16:49 10.05.2022 Пожар в посёлке Безречном Свердловской области удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД. Об этом: Пожар в посёлке под Екатеринбургом локализовали

17:16 10.05.2022 В Свердловской области на участке дороги «подъезд к Новосвердловской нефтебазе от Сулимовского торфяника» отмечено задымление. Об этом сообщает отделение пропаганды областного управления ГИБДД. Подробности в материале: На трассе в Свердловской области из-за пожара ограничена видимость

18:06 10.05.2022 В Курганской области из-за сильного ветра и высокой пожарной опасности отключены более 10 воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам. Об этом сообщает пресс-служба Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО). Читайте также: В Зауралье из-за пожаров отключают воздушные линии электропередачи

18:24 10.05.2022 В Курганской области горит лесной массив вблизи населённых пунктов Костоусово и Чистопрудный Кетовского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области. Распространению огня на большие расстояния способствует шквалистый ветер до 25 м/с. Из данных посёлков эвакуированы 150 человек, большая часть из которых разместилась у родственников. Заранее проведена эвакуация из посёлка Большое Банниково Каргапольского района в пункт временного размещения, находящийся в колледже села Чаши, и готовятся к эвакуации жители посёлка Вохменка Юргамышского района в село Чинеево. Всего правительством Курганской области заявлено об эвакуации 250 человек. Об этом: В Курганской области огонь из леса подбирается к двум населённым пунктам

19:16 10.05.2022 Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил президенту России Владимиру Путину причины непрекращающихся пожаров в регионе. Пояснения прозвучали на совещании по ситуации с пожарами в стране, которое состоялось в режиме ВКС 10 мая. Курганская область заранее готовилась к пожароопасному сезону, заверил Вадим Шумков главу государства. «Учитывая опыт прошлых лет, в регионе заблаговременно, с 8 апреля, был установлен пожароопасный сезон, а с 15 апреля введён особый противопожарный режим. Также заблаговременно прибыл вертолёт МИ-8 и две инженерных машины разграждения. В связи со сложными погодными условиями, сухой, ветреной погодой с порывами до 30 м/с с 28 апреля был введён режим ЧС», — сообщил губернатор Зауралья. Подробности в материале: Курганский губернатор пояснил Путину причины нескончаемых пожаров в регионе

19:59 10.05.2022 В Курганской области проведён анализ возникновения природных пожаров и выработался единый алгоритм их ликвидации. Об этом глава региона Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации с пожарами в регионах. Предложено сместить на более ранний период начало объявления особого противопожарного режима в регионах и ввести в случае объявления автоматический запрет на посещение лесов вне зависимости от пожарной обстановки. Также Шумков предложил регулировать сроки и порядок проведения весенней охоты с целью минимизации человеческого фактора возникновения пожаров. Необходимо ужесточить ответственность за нарушение противопожарной безопасности для граждан, в том числе по возмещению расходов службам, которые выезжали на пожар для его ликвидации. И нужно пересмотреть градостроительные нормы в плане застройки в садовых товариществах, где дачная амнистия позволяет узаконить практически любую постройку. Подробности: Курганский губернатор предложил Путину ряд новых мер по ликвидации пожаров

21:13 10.05.2022 В Алтайском крае продолжается сезон высокой пожароопасности [22.mchs.gov.ru]

02:21 11.05.2022 В Кемеровской области экстремальные ситуации, связанные с огнём, стали возникать всё чаще, а их последствия — все тяжелее. Об этом сообщил в своём обращении к жителям глава администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Евгений Никитин. Об этом: «Мы снова горим» — глава кузбасского города попросил не жечь траву

03:22 11.05.2022 В Партизанском округе лесничие застали на месте происшествия двух учеников 9 класса, которые поджигали сухую тарву. Об этом: Приморских школьников застали за поджогом сухой травы

03:52 11.05.2022 На совещании главы государства Владимира Путина по вопросам противодействия лесным пожарам 10 мая глава Якутии Айсен Николаев рассказал об опыте Якутии и предложил внести соответствующие изменения в Лесной кодекс. Читайте подробнее: Глава Якутии предложил президенту Путину внести дополнения в Лесной кодекс

04:16 11.05.2022 В Кемеровской области большинство потерявших жильё из-за пожаров разместились у родственников и знакомых, 12 жителям предоставлены места временного размещения на базе Итатской коррекционной школы. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв на совещании с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции. Об этом: Глава Кузбасса доложил президенту о помощи пострадавшим из-за пожаров

04:22 11.05.2022 В одном населённом пункте Кемеровской области установлена предварительная причина пожара. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв. Подробности в материале: Установлена причина пожара в одном из сёл Кузбасса

06:23 11.05.2022 В Новосибирской области сегодня, 11 мая, сохранится высокая пожароопасность (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. Читайте также: В Новосибирской области в ближайшее время потеплеет до +20 °C

07:10 11.05.2022 За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению одного лесного пожара — в Иволгинском районе. Он возник из-за перехода огня с земель иных категорий, сообщили 11 мая в Республиканском агентстве лесного хозяйства. На тушении работало 12 человек из числа лесной охраны. Было задействовано три единицы лесопожарной техники. Лесной пожар ликвидирован на площади 1 га. На утро 11 мая новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.

07:24 11.05.2022 Уголовные дела в связи с гибелью восьми человек и уничтожением жилых домов и социальных объектов в результате массовых пожаров возбуждены в Красноярском крае. Об этом сообщили 11 мая в Главном следственном управлении СКР по региону. Читайте подробнее: В Красноярском крае после масштабных пожаров возбуждены уголовные дела

07:39 11.05.2022 В Красноярском крае все силы и средства работают на тушении многочисленных пожаров в населенных пунктах

07:57 11.05.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 мая, возник 201 лесной пожар на общей площади 1675,37 га, в том числе на покрытой лесом площади 840,95 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Читайте подробнее: В Новосибирской области за сутки возникло десять лесных пожаров

07:57 11.05.2022 В Академическом районе Екатеринбурга местные жители пожаловались на запах гари. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора. Читайте также: Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари

07:58 11.05.2022 Жительница города Железногорска в Красноярском крае устроила пожар, грубо нарушив запрет на использование открытого огня. Об этом сообщили 11 мая в ГУ МВД России по региону. Читайте подробнее: В Железногорске пенсионерка устроила серьёзный пожар, сжигая квитанции

08:02 11.05.2022 ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 мая известило о задержании поджигателей сухой растительности в Эхирит-Булагатском районе. Из-за действий пастуха сгорело 30 гектаров сухой травы. Об этом: Читайте также: В Приангарье пастух разогрел обед, спалив 30 гектаров сухой травы

08:04 11.05.2022 В связи с массовыми пожарами заместитель руководителя Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии Александр Зюбанов проведёт приём граждан в селе Талажанка Казачинского района. Как уточнили в ведомстве, приём состоится 12 мая в 12:00 по местному времени в здании Талажанской школы.

08:06 11.05.2022 За минувшие сутки, 11 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано 16 пожаров на общей площади 823,3 га, сообщает телеграм-канал правительства региона. В локализованном состоянии находятся два возгорания на площади 31,5 га. В процессе локализации — восемь пожаров на 1846 га. Читайте также: В Приангарье за сутки ликвидировано 16 пожаров

08:12 11.05.2022 Лесной пожар ликвидировали в Башкирии на площади 15 га. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону. 10 мая спасатели получили информацию о лесном пожаре в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе на расстоянии шести км от населенного пункта Айгир. Читайте подробнее: В Башкирии ликвидировали лесной пожар

08:24 11.05.2022 Всего с начала 2022 года в Хакасии потушено 1462 пожара. Читайте подробнее: Пожарную обстановку в Хакасии назвали «неспокойной»

08:28 11.05.2022 Крупный пожар в посёлке Безречном Свердловской области произошёл по вине людей. Об этом написал в соцсетях глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов. Читайте также: Уральский мэр назвал виновных в крупном пожаре в посёлке

08:31 11.05.2022 В Новосибирской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 38 лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерство природных ресурсов и экологии региона. Читайте также: Почти 40 новосибирцев оштрафовали из-за лесных пожаров

08:50 11.05.2022 В Курганской области уже нет угрозы населённым пунктам из-за природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Читайте подробнее: В Курганской области пожары уже не угрожают населённым пунктам

08:51 11.05.2022 На Среднем Урале продолжают действовать 20 лесных пожаров. При этом 14 из них оперативно локализованы, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области. Читайте подробнее: В Свердловской области действуют 20 лесных пожаров

08:55 11.05.2022 По состоянию на утро 11 мая в Красноярском крае зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 1,5 тыс. га. Об этом сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства. Читайте также: В Красноярском крае лесные пожары распространились на 1,5 тыс. га

08:56 11.05.2022 Пожары в Алтайском крае

08:57 11.05.2022 В течение прошедших выходных и праздничных дней на территории Иркутской области потушено 207 пожаров, в том числе 58 ландшафтных, сообщает 11 мая ГУ МЧС РФ по региону. Наиболее сложные пожары произошли в селе Половино-Черемхово Тайшетского района: огнём уничтожено шесть жилых домов, здание школы, два неэксплуатируемых строения, три хозяйственные постройки и пилорама. Площадь пожара составила 3294 квадратных метра. Огонь прошёл по сухой растительности на площади 6 га. В тушении пожара задействовались 84 человека и 33 единицы техники. Читайте также: В Приангарье за праздничные дни сгорели десятки строений и зданий

08:58 11.05.2022 Глава Хакасии Валентин Коновалов 11 мая в своём телеграм-канале сообщил о том, что только с 7 по 10 мая в регионе было потушено 89 пожаров. Самые крупные из них случились в Алтайском, Боградском, Усть-Абаканском, Ширинском и Орджоникидзевском районах. Общий фронт очагов огня составил почти 80 км.

09:14 11.05.2022 В Новосибирской области пожарные за неделю спасли 48 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Читайте подробнее: В Новосибирской области число пожаров за неделю снизилось на 21% — МЧС РФ

09:23 11.05.2022 В Тюменской области, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, утром 11 мая действовали 11 лесных пожаров, пять из которых локализованы. Об этом сообщает региональный департамент лесного хозяйства. Общая площадь, пройденная огнём, составила 157,7 га. Сутками ранее — 289,9 га. Читайте также: В Тюменской области площадь лесных пожаров сократилась почти вдвое

09:36 11.05.2022 В Туве огнеборцы тушат лесной пожар на территории государственного заповедника «Убсунурская котловина». Пройденная огнём площадь составила 1822 гектара. Читайте также: В Туве горят леса на территории заповедника

09:49 11.05.2022 Очень скоро ландшафтные пожары сменят лесные, для предупреждения которых также не принимается необходимых мер, в том числе на законодательном уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте подробнее: В Госдуме рассказали, как бороться с лесными пожарами

09:52 11.05.2022 На более чем 1500 жилых домов в Курганской области смогли не допустить распространения природных пожаров сотрудники МЧС РФ. Об этом 11 мая сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону. Читайте также: Свыше 1,5 тыс. жилых домов спасло от пожаров в Курганской области МЧС

09:53 11.05.2022 В Калмыкии за праздничные выходные огнеборцы потушили четыре пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 11 мая. Читайте подробнее: В Калмыкии за выходные потушили четыре пожара

10:06 11.05.2022 В Тюменской области с 7 по 10 мая произошло 173 техногенных пожара, из них 105 — ландшафтные, 22 — загорание мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, короткое замыкание. Подробности в материале: Тюменские огнеборцы назвали основные причины пожаров в регионе

10:16 11.05.2022 В Большеуковском районе Омской области ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидирует лесной пожар, действующий в зоне авиационной охраны. Об этом сообщили 11 мая в Главном управлении лесного хозяйства региона. Читайте подробнее: Авиалесоохрана тушит лесной пожар в Омской области

10:20 11.05.2022 Ликвидация пожаров в Бурятии. © ГУ МЧС России по Республике Бурятия

10:24 11.05.2022 По данным Алтайского ЦГМС? в период с 12 по 15 мая сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), 12 мая в отдельных районах, 13−15 мая в большинстве районов ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

10:29 11.05.2022 С возгоранием сухой травы было связано появление сильного дыма в поселке под Белгородом. Об этом 11 мая сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области. Об этом: В МЧС рассказали о причине задымления в поселке под Белгородом

10:30 11.05.2022 Смог в Екатеринбурге вызван природным пожаром в Берёзовском городском округе Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону. Читайте также: В МЧС назвали причину смога в Екатеринбурге

10:40 11.05.2022 СУ СК России по Алтайскому краю 11 мая известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели сотрудника автозаправочной станции в Новоалтайске. По данным следствия, утром 8 мая 2022 года в помещении газонаполнительного пункта автозаправочной станции в Новоалтайске произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело 53-летнего оператора по наполнению баллонов ООО «Техногазсервис». Читайте подробнее: На Алтае после гибели сотрудника АЗС на пожаре возбудили уголовное дело

10:44 11.05.2022 Первый лесной пожар в Югре произошёл 9 мая в Кондинском районе, площадь, пройденная огнём, составила 10 гектаров. Угрозы населённым пунктам не было. Отмечается, что на 11 мая 2021 года на территории Югры было зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади более 55 гектаров. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Югре в связи с природными пожарами режим повышенной готовности был введён 21 мая. Читайте также: В праздничные дни в Югре зафиксирован первый лесной пожар

11:25 11.05.2022 В Красноярском крае от пострадавших при пожарах на майских праздниках поступило 1443 заявления на получение материальной помощи. Об этом сообщили 11 мая в краевом правительстве.

11:36 11.05.2022 В Новосибирской области для обнаружения лесных пожаров летчики-наблюдатели отделения авиабазы министерства природных ресурсов и экологии провели более 300 часов в небе. В период особого противопожарного режима вылеты осуществляются два раза в день, сообщили в правительстве региона. Читайте также: Ущерб от лесных пожаров в Новосибирской области составил уже более 17 млн

11:37 11.05.2022 В Новосибирске за четыре месяца 2022 года произошло 909 пожаров, что на 4% больше, чем в 2021 году (874 пожаров).

11:48 11.05.2022 В Новосибирске за четыре месяца 2022 года произошло 909 пожаров. Это на 4% больше, чем в 2021 году — 874 пожаров, сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города. Читайте также: Более 900 пожаров зафиксировано в Новосибирске с начала года

12:01 11.05.2022 СУ СК РФ по Иркутской области 11 мая известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели тракториста при тушении лесного пожара в районе Егоровского кладбища. Тело 37-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено рядом с самоходным транспортным средством. Читайте подробнее: В Приангарье при тушении пожара погиб тракторист

12:04 11.05.2022 На территории Саратовской области с 12 по 16 мая местами сохранится 4-й класс пожароопасности. Кроме того, ожидается усиление ветра до 17 м/с. Читайте подробнее: В Саратовской области объявлена высокая пожароопасность

12:18 11.05.2022 С начала пожароопасного сезона в Пензенской области по состоянию на 11 мая ликвидировали четыре лесных пожара. Читайте также: В Пензенской области потушили около 11 гектаров леса

12:27 11.05.2022 Травяной пожар в Бурятии. © ГУ МЧС России по Республике Бурятия

12:42 11.05.2022 На территории Томской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков. Читайте также: В Томской области сохранится высокая пожароопасность

13:00 11.05.2022 Семьи, пострадавшие при пожаре в Называевском районе Омской области, получат продуктовые наборы. Доставку организует комплексный центр, сообщает 11 мая региональный минтруд. Уточняется, что продуктовую помощь получат около ста семей. Вес одного набора — семь кг. Набор состоит из круп, макаронных изделий, сахара, чая, масла, печенья и консервов. Одна семья получит две коробки с продуктами.

13:14 11.05.2022 В Хакасии 12 мая ожидается порывистый ветер местами до 17 м/с. В связи с этим жителей региона просят неукоснительно соблюдать требования особого противопожарного режима. Читайте также: Порывистый ветер ожидается в Хакасии

13:50 11.05.2022 В Красноярском крае около 1400 пострадавших от недавних масштабных пожаров получили единовременную адресную матпомощь. Она составляет 15 тыс. рублей на каждого члена семьи. Всего в муниципальных образования края от пожаров, возникших 7 мая, пострадали порядка 1500 человек, подчеркнули в краевом правительстве.

14:20 11.05.2022 По одному миллиону рублей выплатят семье каждого погибшего во время масштабных майских пожаров в Красноярском крае. По данным Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии, всего в огне погибли восемь человек.

14:22 11.05.2022 В Алтайском крае с 12 по 15 мая сохраняется высокая пожароопасность: запрещено расжигать костры, сжигать мусор и траву. По данным территориального ГУ МЧС РФ на 11 мая, обстановка с природными пожарами остаётся сложной. По состоянию на 15:30 местного времени на территории края ликвидирован 81 пожар, в том числе 64 — возгорания травы и мусора. Читайте также: В Алтайском крае объявлено о высокой пожароопасности

14:28 11.05.2022 Иркутская область. В Братском районе в Падунском лесничестве для ликвидации пожара наращивается группировка сил и средств. В ликвидации возгораний задействованы 51 сотрудник лесопожарных формирований и 17 единиц техники. Задача — локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки, сообщает правительство региона.

14:46 11.05.2022 В минэкологии Красноярского края напомнили охотникам и охотпользователям о том, что из-за режима ЧС вход в леса региона ограничен. Такая мера предпринята в связи со сложной пожароопасной обстановкой в лесах.

14:57 11.05.2022 На Ямале объявлен пожароопасный сезон, который будет действовать до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Подробности в материале: На Ямале стартовал пожароопасный сезон

15:34 11.05.2022 Пожар. Лес

16:13 11.05.2022 В Братском районе Иркутской области продолжают бороться с пожаром в лесу между Дубынино и аэропортовскими дачами. Фото мэра Братского района.

16:23 11.05.2022 В приграничной полосе в волости Сетомаа Выруского уезда (юго-восточная Эстония) возник лесной пожар. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR. Пожар был обнаружен пограничниками с камеры видеонаблюдения 10 мая около 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Читайте подробнее: На границе с Россией в восточной Эстонии возник лесной пожар

16:29 11.05.2022 В Тюменской области днём 11 мая поступило сообщение о возгорании сухой травы вдоль берега реки Ишим, возле санатория «Ишимский». Об этом сообщает администрация муниципального образования. Быстрому распространению огня способствует шквалистый ветер. Из санатория «Ишимский» эвакуировано 42 человека. В настоящий момент на месте работают семь автоцистерн ПЧ-53, 24 огнеборца, восемь единиц техники. Объявлена эвакуация жителей деревни Синицына и посёлка Детский дом. Читайте подробнее: В Тюменской области из-за пожара эвакуировали санаторий и два поселения

17:11 11.05.2022 Ликвидация пожара в Красноярском крае. 24.mchs.gov.ru

18:44 11.05.2022 Особый противопожарный режим введен в 48 регионах России, действует 158 очагов природных пожаров. Борьба с природными пожарами продолжается, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

20:08 11.05.2022 В Тюменской области причина 96% возгораний — это неосторожное обращение с огнём. Об этом 11 мая на заседании оперативного штаба заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. На сегодня заведено 10 уголовных дел на виновников пожаров в регионе. Моор дал поручение специалистам приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов в суд. Об этом: В Тюменской области возбуждено 10 уголовных дел из-за пожаров

20:40 11.05.2022 Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с пожарами. (сс) Администрация президента России

23:00 11.05.2022 Лесной пожар

03:55 12.05.2022 В Кемеровской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. «В пяти районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-го класса)», — уточняется в прогнозе. Читайте подробнее: В пяти районах Кузбасса ожидается чрезвычайная пожароопасность

04:14 12.05.2022 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству кемеровского управления доложить о ходе расследования дела, возбуждённого после пожаров в Тяжинском муниципальном округе. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Об этом: Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по пожарам в Кузбассе

06:48 12.05.2022 В Новосибирской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Читайте также: В 15 новосибирских районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность

07:34 12.05.2022 По состоянию на 10:00 (местное время) 12 мая в Красноярском крае действует 15 лесных пожаров на площади 1,8 тыс. га. Об этом: В Красноярском крае горит 1,8 тыс. га леса

07:45 12.05.2022 В Партизанске в Приморье во время тушения огня в лесу недалеко от частного сектора погиб пожарный. Читайте подробнее: В Приморье погиб пожарный во время тушения огня в лесу

07:45 12.05.2022 Общая площадь природных возгораний на территории России за прошедшие сутки выросла почти на 9 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Читайте также: В России выросла площадь лесных пожаров почти на 9 тыс. гектаров

07:47 12.05.2022 Лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателя сухой травы в Енисейском районе Красноярского края. Об этом сообщили 12 мая в краевом министерстве лесного хозяйства. Об этом: В Красноярском крае лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателя

08:10 12.05.2022 За десять майских дней в Ульяновской области зарегистрировано 32 ландшафтных пожара. Об этом: Из-за пожаров привлечены к ответственности ещё пять ульяновцев

08:24 12.05.2022 Лесной пожар на территории заповедника «Убсунурская котловина» в Туве взят под контроль. По словам главы республики Владислава Ховалыга, в борьбе с огнём задействовано 75 человек. Читайте также: Лесной пожар в тувинском заповеднике локализован

08:33 12.05.2022 Высокая пожарная опасность сохранится в ближайшие дни в Красноярском крае. Об этом сообщили 12 мая в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию гидрометцентра. Читайте также: В Красноярском крае сохраняется высокая пожарная опасность

08:52 12.05.2022 С начала 2022 года в Алтайском крае произошло 4713 пожаров, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Виной тому сухая и ветреная погода. Читайте подробнее: В Алтайском крае отмечен рост числа природных пожаров

08:53 12.05.2022 В Республике Алтай с 12 по 15 мая ожидается высокая пожароопасность 4-го класса. На территории Кош-Агачского района объявлена чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Об этом: На Алтае объявлена чрезвычайная пожароопасность

09:29 12.05.2022 За прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано 19 пожаров, сообщили 12 мая в республиканском главке МЧС. Об этом: В Хакасии за сутки произошло 19 пожаров

09:46 12.05.2022 На территории Омской области 12 мая прогнозируется третий и четвёртый класс пожарной опасности по условиям погоды — ситуация неблагоприятная. Об этом сообщили в Главном управлении лесного хозяйства региона. Об этом: В Омской области заявили о «неблагоприятной» пожарной ситуации

09:57 12.05.2022 За 11 мая 2022 года в 24 регионах России лесные службы и привлеченные силы лица потушили 204 лесных пожара на площади, пройденной огнем, размером 26 291 га.

09:58 12.05.2022 В России 12 мая продолжается тушение 107 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 25 562 га, в том числе остановлено продвижение огня 41 лесного пожара на площади, пройденной огнем, 14 929 га. Об этом сообщила Федеральная Авиалесоохрана.

10:03 12.05.2022 В восьми районах Бурятии, а также в городе Улан-Удэ ожидается высокий, четвёртый класс пожарной опасности. На территории Селенгинского района с 12 мая, в связи со штормовым предупреждением, ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом: Жителей Бурятии предупредили о высокой пожароопасности

10:25 12.05.2022 В Ульяновской области в период майских праздников зарегистрировано девять лесных пожаров, причиной большинства из них стало неосторожное обращение с огнём. Читайте подробнее: В Ульяновской области произошло ещё девять лесных пожаров

10:51 12.05.2022 Внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве области состоялось в Калуге 11 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ключевой темой совещания стала готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к прохождению пожароопасного периода на территории региона. Читайте подробнее: В Калужской области утвердили дополнительные меры по борьбе с пожарами

10:56 12.05.2022 Обстановка с природными пожарами в Курганской области стабилизирована, продолжается ликвидация локализованных очагов. Об этом сообщает 12 мая пресс-центр регионального управления МЧС России. «Угрозы населённым пунктам Курганской области нет», — сообщили в ведомстве. Читайте также: В Курганской области стабилизирована обстановка с лесными пожарами

10:56 12.05.2022 В саратовских лесхозах сформировано 25 групп пожаротушения численностью 257 человек, в том числе 150 лесных пожарных. Группы оснащены 189 единицами техники, а также имеется 2610 единиц оборудования, инвентаря и снаряжения. Все сотрудники до начала пожароопасного сезона прошли обучение по технике и тактике тушения лесных пожаров. Читайте также: В Саратовской области увеличили финансирование мер по борьбе с пожарами

11:08 12.05.2022 Сегодня, 12 мая, вертолёт МЧС России работает на тушении пожара в Падунском лесничестве в районе поселка Дубынино. В Иркутскую область вертолет направлен по просьбе губернатора Игоря Кобзева.

11:49 12.05.2022 Особый противопожарный режим, действующий в Туве до 15 мая, планируют продлить. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее предложение поступило от министерства лесного хозяйства. Читайте также: Особый противопожарный режим в Туве намерены продлить

11:53 12.05.2022 Сотрудники ГУ МВД РФ по Иркутской области оказывают помощь пострадавшим от пожаров местным жителям, сообщает 12 мая телеграмм-канал ведомства. Полицейские не только помогают владельцам сгоревших домов и административных зданий эвакуировать имущество, но и оказывают помощь в решении бытовых проблем. Читайте также: Правоохранители Приангарья оказывают помощь погорельцам

12:01 12.05.2022 За минувшие сутки, 11 мая, в Иркутской области ликвидировано 13 пожаров на общей площади 828,5 га, сообщает телеграм-канал правительства региона. Отмечается также, что в локализованном состоянии находится возгорание на площади 15 га в Нижнеудинском районе. Ещё пять очагов — в процессе локализации (227,5 га). Об этом: В Приангарье удалось ликвидировать 13 пожаров, задействован вертолёт

12:12 12.05.2022 В Тюменской области за прошедшие сутки ликвидировано 19 ландшафтных пожаров на площади 205 га и 11 лесных пожаров на площади 671,4 га. Площадь лесных пожаров в Тюменской области увеличилась в четыре раза

12:52 12.05.2022 После масштабных майских пожаров в Красноярском крае активизировались мошенники. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в оперативном штабе региона. Читайте подробнее: В Красноярском крае после майских пожаров активизировались мошенники

14:00 12.05.2022 В рамках уголовного дела о халатности, которое было возбуждено в связи с массовыми пожарами, задержан заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Подробности в материале: Замглавы города Уяр задержан по делу о халатности из-за массовых пожаров

14:46 12.05.2022 В рамках расследования уголовного дела о халатности в связи с массовыми пожарами в Красноярском крае задержан заместитель главы города Уяра. Читайте также: В Красноярском крае после масштабных пожаров задержан замглавы Уяра

14:48 12.05.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству и главам муниципалитетов усилить контроль за природными пожарами. Читайте также: Свердловский губернатор поручил усилить контроль за лесными пожарами

15:09 12.05.2022 Пожар в лесу

05:49 13.05.2022 В Красноярском крае с 13 мая вводится особый противопожарный режим (ОПР) на территории Енисейска, Богучанского, Енисейского и Мотыгинского районов. Об этом: Особый противопожарный режим введён в 56 муниципалитетах Красноярского края

06:27 13.05.2022 Реализация алкоголя будет ограничена на территории города Уяра до полной ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с ликвидацией последствий масштабных лесных пожаров. Читайте также: В городе Уяре под Красноярском ввели запрет на продажу алкоголя

06:51 13.05.2022 В Иркутской области с начала мая 2022 года из-за неосторожного обращения с огнём случилось уже 429 пожаров, сообщает 13 мая телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ. «Из 583 пожаров, зарегистрированных в области с начала мая, 429 произошли из-за неосторожного обращения с огнём. При этом в жилом секторе случилось 174 пожара. В большинстве случаев пожарно-спасательные подразделения выезжают на ликвидацию палов сухой растительности, горения мусора в границах населенных пунктов или садоводств, а также на прилегающей к ним территории», — пояснили спасатели. Читайте подробнее: Более 400 пожаров произошло в Приангарье с начала мая

06:59 13.05.2022 Авиация МЧС России продолжает работу по ликвидации природных пожаров в Иркутской области. Как сообщает 13 мая территориальное управление ведомства, для мониторинга, обслуживания и тушения лесных пожаров в минувшие сутки применялось 16 воздушных судов. Подробности в материале: Авиация помогает тушить пожары в Приангарье

07:04 13.05.2022 В Приангарье по состоянию на 7:00 местного времени на 13 мая действуют 15 пожаров в семи районах, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС РФ по Иркутской области. Известно, что четыре очага находятся в Тайшетском, три — в Нижнеилимском, по два — в Братском, Зиминском, Нижнеудинском, по одному — в Усольском, Усть-Илимском районах. Их общая площадь составляет 2075,2 га, семь из них локализованы на площади 1997,7 га. Читайте также: В Иркутске действуют 15 природных пожаров

07:27 13.05.2022 В Падунском лесничестве, что расположено в 13 км от села Дубынино Братского района Иркутской области, к 13 мая сложилась непростая пожароопасная ситуация. Об этом в своем телеграм-канале известил губернатор Приангарья Игорь Кобзев и разместил видеокадры. По его словам, общая площадь возгорания составляет 1950 га. Пожар полностью опахан. Угроз нет. Читайте подробнее: Глава Приангарья показал, как тушат пожар в Падунском лесничестве

07:31 13.05.2022 Иркутская область. Из-за четырех лесных пожаров Тайшет накрыло удушающим смогом. В шести километрах от села Березовка действует пожар площадью пять гектаров. В районе населенного пункта Троицк горит два гектара. В километре от Зыряновки горит 6 гектаров. А самый большой пожар (площадь 22 гектара) действует в 7 километрах от населенного пункта Конторки. На подступах к деревне Авдюшино за минувшие сутки потушили пожар площадью 200 гектаров и 70 гектаров горящей травы вблизи станции Тагул. Тайшет-24 сообщает, что 12 мая горели сухая трава и валежник рядом с тайшетским кладбищем.

07:31 13.05.2022 Пожарный. © ГУ МЧС России по Свердловской области

07:40 13.05.2022 Власти Иркутской области приняли решение выплатить по одному миллиону рублей в качестве единовременной выплаты членам семей граждан, погибших при пожаре в СНТ «Моргудон». Подробности в материале: В Приангарье семьям погибших погорельцев выплатят по миллиону рублей

08:01 13.05.2022 В Якутию прибыл экипаж самолёта Як-42 от «Росгидромета», который будет в пожароопасный сезон вызывать осадки. Подробности в материале: Самолёт-зондировщик будет в Якутии вызывать осадки

08:08 13.05.2022 На территории Тувы 13 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Об этом: В Туве сохранится чрезвычайная пожароопасность

08:12 13.05.2022 В России за сутки 12 мая зарегистрированы 793 термические точки, из них подтверждены 705: 223 — природные пожары, 440 — палы травы, 31 — сжигание мусора, 11 — техногенные пожары. Действует 104 очага лесных пожаров, из них 35 локализованы. К тушению привлекается авиация. К тушению лесных пожаров в течение суток привлекались 5830 человек, 1214 единиц техники и 32 воздушных судна. МЧС

08:21 13.05.2022 Красноярский край. По состоянию на 13 мая 12:00 местного времени в крае зарегистрировано семь палов сухой растительности, все они ликвидированы! По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на утро 13 мая, в крае действуют 19 лесных пожаров на площади 2,1 тыс. га. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет. МЧС.

08:21 13.05.2022 Пожар в поселке Безречный. Свердловская область 66.mchs.gov.ru.

08:24 13.05.2022 В городе Уяр Красноярского края, сильно пострадавшем от пожаров, запретили продажу алкоголя, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. Как уточняют местные СМИ, в результате лесных пожаров сгорел 201 дом — примерно треть города. Всего в крае пострадало свыше 500 строений, без жилья остались около 1,2 тыс. человек. Возбуждено несколько уголовных дел, был задержан вице-мэр Уяра.

08:52 13.05.2022 В Кемеровской области в ближайшее время ожидается потепление до +30 °C. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов обратился к горожанам с просьбой быть осторожными с огнём. Читайте подробнее: В Новокузнецке поступают тревожные сигналы о возгорании травы — мэр

08:58 13.05.2022 Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов потребовал соблюдения противопожарных правил. Он также напомнил горожанам о запретах. Подробности в материале: Новокузнечанам настоятельно рекомендовали соблюдать противопожарные правила

09:02 13.05.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Мы зафиксировали снижение количества лесных пожаров, но режим ЧС не снимаем! Впереди жаркие выходные дни. Я ставлю задачу муниципалитетам, министерству лесного комплекса области, всем силам и средствам активизировать контрольную и профилактическую работу на территориях по зонам ответственности. Обеспечить выявление и привлечение к ответственности лиц, виновных в ландшафтных и лесных пожарах. Население прошу проявить в эти дни сознательность, помнить про ограничения в рамках режима ЧС и ответственности».

09:23 13.05.2022 В Иркутской области действуют восемь лесных пожаров на площади 102,5 га, еще семь лесных пожаров на площади 2020 га локализованы. Об этом 13 мая сообщил глава региона Игорь Кобзев. Подробности в материале: Глава Иркутской области рассказал о лесных пожарах в регионе

09:33 13.05.2022 Сгоревший дом. © МЧС России Новосибирская область.

09:36 13.05.2022 Иркутская область. Информирует мэр Братского района: «Большой резонанс среди жителей Братского района и Братска 12 мая вызвали фотографии столба дыма на пожаре в районе между Дубынино и аэропортовскими дачами. Пожар этот локализован и практически потушен. Вчера в вечернее время, в связи с понижением температуры воздуха и в условиях отсутствия ветровой нагрузки, был произведен контролируемый отжиг одной из опаханных кромок лесного пожара со старым горельником, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара на участки несгоревшего лесного фонда и дальнейшего его перехода на дачи. Это вынужденная мера, но такое допускается, когда есть необходимость, ущерба от искусственного выжегания старой гари нет».

09:45 13.05.2022 Самолет для вызывания дождей в пожароопасный сезон прибыл в Якутию.

09:47 13.05.2022 Еще одного нарушителя задержали сегодня утром недалеко от города Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, сообщает МЧС РФ. Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, сообщает МЧС РФ.

09:56 13.05.2022 На территории Томской области установился повышенный класс пожарной опасности: 4-й и 5-й. Читайте подробнее: Жителей Томской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

10:19 13.05.2022 Иркутская область. Столб дыма на пожаре в районе между Дубынино и аэропортовскими дачами 12 мая. Телеграм-канал главы Братского района.

10:47 13.05.2022 Красноярский край. На 14:30 местного времени 13 мая в крае зафиксировано 11 палов сухой растительности, из них два действующих — в Уярском и Енисейском районах. Угроз населенным пунктам нет.

10:49 13.05.2022 Лесные пожары в Иркутской области подступили к населенным пунктам. По словам врио главы МЧС, обстановка резко обострилась также в Амурской области, сложной она остается по всей Сибири и на Дальнем Востоке.

10:55 13.05.2022 СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации Половино-Черемховского муниципального образования. По мнению следствия, они не провели своевременно противопожарные мероприятия в полном объеме, что привело к уничтожению в результате пожара жилых и нежилых домов, зданий почты и школы. Читайте также: За сгоревшие в Приангарье школу, почту и дома ответят чиновники

11:46 13.05.2022 В условиях жаркой сухой погоды продолжаются ландшафтные пожары на Алтае. Нередко горение происходит в труднодоступных местах, куда не проедет пожарная техника. В Барнауле сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю, вооруженные ранцевыми огнетушителями, мотопомпой и рукавами, были переправлены на правый берег Оби судами ГИМС для тушения ландшафтного пожара в районе Федуловской протоки. МЧС РФ.

11:57 13.05.2022 Уже девять уголовных дел возбуждено дознавателями МЧС России по фактам лесных пожаров в Иркутской области, информирует телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ. Дознаватели Главного управления МЧС России по Иркутской области, расследуя по горячим следам обстоятельства лесных пожаров, установили шестерых человек, виновных в лесных пожарах. Об этом: Читайте также: Иркутские природные пожары потянули на девять уголовных дел

12:02 13.05.2022 В России планируется усилить ответственность в отношении виновников ландшафтных пожаров. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. «В этом году есть предложение просто кратно увеличить ответственность виновников таких ландшафтных, природных пожаров», — сказала Абрамченко. Об этом: В России усилят ответственность за природные пожары

12:05 13.05.2022 В связи с приближением пожароопасного сезона пожарные поезда в Республике Карелия перешли в режим повышенной готовности. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). Читайте подробнее: Пожарные поезда Карелии перешли в режим повышенной готовности

12:10 13.05.2022 В Новосибирской области с 14 по 16 мая в большинстве районов ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса. Об этом сообщило региональное управление МЧС России. Подробности в материале: В Новосибирской области увеличивается риск возникновения природных пожаров

12:16 13.05.2022 ГУ МВД РФ по Иркутской области 13 мая сообщает об участившихся случаях мародёрства после масштабных пожаров. Как сообщает телеграм-канал ведомства, ходе патрулирования садового товарищества удалось задержать злоумышленников, похитивших 100 кг металла с мест очагов. Краденое нашли в автомобиле, остановленном инспекторами ДПС. Подробности в материале: Читайте также: В Приангарье после пожаров отмечены случаи мародёрства

12:25 13.05.2022 «Заповедное Прибайкалье» предупреждает: маршруты Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника закрыты.

12:31 13.05.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 21 лесной пожар на площади 938 га. Читайте подробнее: В Красноярском крае потушили 21 лесной пожар

12:33 13.05.2022 В центральной России 13 мая ликвидируют последствия непогоды. С 12.05.2022 на территорию Брянской, Калужской, Курской и Орловской областей пришли грозы, град, ливни и шквалистый ветер. Спасателями проводятся аварийно-восстановительные работы по распиловке поваленных деревьев, оказывается адресная помощь населению. К реагированию привлечены 1 246 человек и 459 единиц техники. По прогнозу Гидрометцентра, 13.05.2022 циклон, смещаясь в северо-восточном направлении, в ближайшие сутки продолжит оказывать воздействие на субъекты Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов. При этом максимальные осадки до 40 мм за 24 часа ожидаются на территории Республики Карелии, Вологодской, Ярославской и Костромской областей, порывы ветра будут достигать 20 м/с.

12:41 13.05.2022 Тюмень в дыму от природных пожаров: смог накрыл несколько районов города. Местные жители жалуются на запах гари и плохую видимость. Сегодня в области прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, что может осложнить ситуацию.

12:52 13.05.2022 Крупный лесной пожар ликвидирован в Крутинском районе Омской области. Об этом сообщили 13 мая в Главном управлении лесного хозяйства региона. Читайте также: В Омской области потушили крупный лесной пожар

13:06 13.05.2022 В Кемеровской области по 15 мая сохраняется высокая пожароопасность четвёртого класса горимости, в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса горимости. Об этом сообщило региональное управление МЧС России. Об этом: МЧС России сообщило о высоком риске возникновения пожаров в Кузбассе

13:10 13.05.2022 В Усть-Абаканском районе Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности в связи с уничтожением имущества жителей села в результате степного пожара. Об этом сообщили 13 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Подробности в материале: В Хакасии после степного пожара возбуждено уголовное дело

13:29 13.05.2022 В Красноярском крае заместителю главы города Уяра избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщили 13 мая в Главном следственном управлении СКР по региону. Чиновник подозревается в халатности в связи с массовыми пожарами. Читайте также: Дело о пожарах в Красноярском крае: вице-мэру Уяра избрана мера пресечения

14:27 13.05.2022 Красноярский край 13 мая. На 18:00 крск. в крае действующих палов сухой растительности нет. На данное время всего зарегистрировано палов в крае 17.

14:45 13.05.2022 Лесные пожары в Красноярском крае не прекращаются — на трассах практически нулевая видимость. По трассе Красноярск — Канск водители могут проехать с трудом, автомобилистов предупреждают об осторожности — видимость на дороге из-за лесного пожара за деревней Есауловка практически нулевая. Кроме того, очевидцы сообщают о крупном возгорании в районе Кускуна. Сообщается о 40 очагах возгорания. К тушению привлекли авиапожарных федерального резерва.

14:45 13.05.2022 Лесной пожар.

15:54 13.05.2022 Иркутск 13 мая. В самом центре горит неэксплуатируемое здание. Огонь в непосредственной близости от здания ТЮЗа, которое в течение нескольких лет было закрыто в связи с аварийным состоянием. Это объект культурного наследия. Эвакуировано 50 человек. Площадь пожара 800 квадратных метров. Работает 10 единиц техники и 40 человек личного состава. Объявлен сбор личного состава Иркутского гарнизона, вводится резервная техника. Площадь пожара 800 квадратных метров. Работает 10 единиц техники и 40 человек личного состава. Объявлен сбор личного состава Иркутского гарнизона, вводится резервная техника. Телеграм-канал губернатора Приангарья.

17:13 13.05.2022 Сотрудники полиции работают на месте и разбираются в обстоятельствах пожара в центре Иркутска. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулирование дорожного движения и организуют беспрепятственный проезд транспорта МЧС, задействованного в тушении. Задействовано больше десяти единиц автотранспорта органов внутренних дел. Проводится проверка, направленная на установление причин и условий возникновения пожара.

17:47 13.05.2022 Ликвидация пожаров в Курганской области. © ГУ МЧС России по Курганской области

18:02 13.05.2022 В центре Иркутска 13 мая продолжается ликвидация крупного пожара на площади около 1000 квадратных метров. Работают 15 единиц техники и 58 человек. Пострадавших нет. МЧС.

18:06 13.05.2022 Огонь пожара заброшенном здании в центре Иркутска перекинулся на здание ТЮЗа, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, бывшие гостиницы «Централь», «Модерн», «Россия», киноконцертный зал «Глобус». Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Но о конкретных выводах говорить пока рано. Идёт локализация горения. Объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, бывшие гостиницы «Централь», «Модерн», «Россия», киноконцертный зал «Глобус». Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Но о конкретных выводах говорить пока рано. Идёт локализация горения. Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей — деревянная обрешетка. Плюс — деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам. К месту стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. На время тушения улица Ленина перекрыта для проезда транспорта.

18:09 13.05.2022 Пожар начался в кирпичном неэксплуатируемом строении по Красноармейской, 4б. Затем огонь перекинулся на соседнее здание — бывший ТЮЗ на Ленина, 13. Пожар начался в кирпичном неэксплуатируемом строении по Красноармейской, 4б. Затем огонь перекинулся на соседнее здание — бывший ТЮЗ на Ленина, 13. Площадь пожара — около 1000 кв. метров.

19:43 13.05.2022 Ликвидация пожара в Хакасии. 19.mchs.gov.ru

22:08 13.05.2022 Ликвидация пожара в Свердловской области. © ГУ МЧС России по Свердловской области

22:52 13.05.2022 Лесные пожары [Иван Шилов © ИА REGNUM]

04:39 14.05.2022 В Кемеровской области в выходные дни сохранится сухая и жаркая погода. Местами воздух прогреется до +30 °C. Ожидается сильный порывистый ветер. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально». «В связи с этим в регионе сложилась чрезвычайная пожароопасность», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Жителей Кузбасса предупредили о жаре и порывистом ветре

05:26 14.05.2022 В России за минувшие сутки ликвидировали 136 природных пожаров на площади 6 273 га, заявили 14 мая в Авиалесоохране. Читайте также: В России за сутки потушили более 130 лесных пожаров

05:38 14.05.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 14 мая, побывал на месте пожара, в результате которого пострадало здание Театра юного зрителя (ТЮЗа). Увиденным он поделился в своём телеграм-канале: «Сейчас здесь идёт разборка конструкций. Первоочередная задача — безопасность людей. Нужно перекрыть доступ в здание. Установить заграждение. Далее необходимо провести инженерное обследование объекта, оценить состояние несущих конструкций. На этой уйдет порядка двух недель. Уже ясно, что историческая часть здания не пострадала. Фасад, выходящий на улицы Ленина и Карла Маркса, сохранился. Огнём уничтожена та часть, что планировалась к демонтажу. Здание будет восстанавливаться по большому комплексному проекту. В ближайшее время он заходит в экспертизу. Параллельно в него будут вноситься корректировки по объемам работ». Подробности в материале: В Иркутске решают вопрос восстановления пострадавшего в огне здания ТЮЗа

05:51 14.05.2022 Иркутская область. Мэр Братского района Александр Дубровин обратился к населению в своём телеграм-канале: «В большинстве случаев причиной лесных пожаров становится неосторожность человека. Обращаюсь ко всем жителям Братского района — предупредите своих родственников, отправляющихся на дачу, живущих в частном секторе или собирающихся на природу, да даже в поездку на автомобиле. Чтобы не стать виновником пожара и не причинить ущерб своему или чужому имуществу, соблюдайте простые правила: В области введен режим ЧС, посещать лес запрещено! Сейчас в нашем Братском районе установлен 5-й класс пожароопасности, ввиду полного отсутствия осадков в лесу и на полях стоит сильнейшая сушь. Ни в коем случае не жгите сухую траву в полях и на дачных участках, тем более вблизи лесов!».

06:41 14.05.2022 В Новосибирской области в выходные дни ожидается сухая и ветреная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Подробности в материале: В выходные дни в Новосибирской области будет ветрено

06:52 14.05.2022 В Тюменской области из-за лесного пожара эвакуировали людей, находившихся в Центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика». Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Читайте подробнее: Из тюменского центра оздоровления эвакуировали людей из-за лесного пожара

06:59 14.05.2022 ГУ МЧС по Красноярскому краю: за прошедшие сутки, 13 мая, ЧС в крае не произошло. [[[list-4]]]

07:00 14.05.2022 Красноярский край. Накануне, 13 мая, в Емельяновском районе в садовом обществе «Алюминщик» в 3:25 местного времени произошел пожар в садовом доме. На момент прибытия первого подразделения горит дом, произошло обрушение кровли. [[[list-5]]]

07:01 14.05.2022 Красноярский край 14 мая. На 11:55 местного времени в крае зафиксировано 7 палов сухой растительности на площади 3,2 га, все они ликвидированы. [[[list-6]]]

07:36 14.05.2022 Лесной пожар около села Сизая в Красноярском крае локализовали на площади 120 га. Остановить распространение огня помог встречный пал, сообщили в региональном лесопожарном центре. 14 мая в тушении задействованы более 80 человек. Угрозы населённым пунктам нет.

07:44 14.05.2022 «Огненный май» в Алтайском крае отмечен не только большим количеством природных пожаров (только за 13 мая в регионе возникло 72 очага): корреспонденту ИА REGNUM известно как минимум о двух случаях поджогов объектов предпринимательской деятельности. Не исключено, что речь идет о недобросовестной конкуренции. Читайте также: Назад в 90-е: в Алтайском крае сгорели кафе и магазин

07:47 14.05.2022 Лесные пожары в Тюменской области перекинулись и на некоторые населенные пункты. Так, пламя уничтожило уничтожило значительную часть села Бачелино в Ярковском районе Тюменской области. Огонь лесных пожаров вплотную подошел к деревне Криводанова, из-за чего на участке трассы Тюмень — Криводанова ограничили движение. Очаги возгорания есть на территориях санаториев «Пламя Сибири» и «Энергетик». Кроме того, пожар приблизился к территории детского лагеря «Снежинка».

07:47 14.05.2022 Борьба с пожарами в Курганской области. © ГУ МЧС России по Курганской области.

07:47 14.05.2022 За прошедшие сутки, 13 мая, площадь природных пожаров в России выросла более чем на восемь тысяч гектаров — почти до 23 тысяч. В основном горит территория Красноярского края. По информации Авиалесоохраны, там в двух муниципалитетах введен режим ЧС.

07:52 14.05.2022 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал ликвидировать природные пожары в первые сутки после обнаружения. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади более 250 га. Тушение осложняется сложными природно-климатическими условиями: горный рельеф местности, большое количество горючих материалов, отсутствие источников водоснабжения. «Ситуация на данный момент некритичная, но требующая внимания всех уровней власти и своевременного принятия исчерпывающих мер для ликвидации возгорания в день обнаружения. В то же время важно не забывать, что сложные природные условия могут создать угрозу для жизни пожарных. Безопасность людей должна быть превыше всего», — сказал Хорохордин.

09:02 14.05.2022 На территории Томской области до конца мая продлён особый противопожарный режим, а также введён режим повышенной готовности. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Владимир Мазур. Об этом: В Томской области из-за аномальной жары ввели режим повышенной готовности

09:18 14.05.2022 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о серьёзном пожаре, случившемся сегодня, 14 мая, на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Барнауле по улице Воронежской. По данным спасателей, потребовалась эвакуация 17 человек, пятеро из которых — дети. Читайте также: В Барнауле при пожаре в жилом доме эвакуированы 15 человек

09:30 14.05.2022 За сутки, 13 мая, в России зарегистрирована 731 термическая точка. Из них подтверждены 686: 296 — природные пожары, 369 — палы травы, 11 — сжигание отходов, 10 — техногенные пожары. Действует 112 очагов лесных пожаров, из них 48 — локализованы. За сутки при тушении природных пожаров авиация ведомства применялась в Курганской, Иркутской и Кемеровской областях. К тушению лесных пожаров в течение суток привлекались 5 592 человека, 1 131 единица техники и 28 воздушных судов. МЧС.

09:35 14.05.2022 Синоптики прогнозируют на территории Красноярского края в ближайшие дни сухую и жаркую погоду. Воздух прогреется до 27 градусов тепла. Читайте подробнее: В Красноярском крае ожидаются сухие и жаркие выходные

09:40 14.05.2022 В Республике Алтай с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади 252,6 га. 15 из них на площади 202,5 га ликвидированы. Об этом: На Алтае горят более 50 гектаров леса

09:52 14.05.2022 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщило некоторые подробности серьёзного пожара в пятиэтажном доме, случившегося 14 мая на улице Воронежской в Барнауле: «Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 15 кв. м. Спасены 28 человек, из них семеро детей. Работало семь звеньев ГДЗС. Были задействованы шесть автоцистерн и автолестница. Причина пожара устанавливается». Подробности в материале: В Барнауле на пожаре спасены 28 человек

10:02 14.05.2022 В предстоящие выходные в 15 районах Новосибирской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В остальных районах ожидается 4-й класс пожароопасности. Читайте также: В Новосибирской области ожидаются чрезвычайно пожароопасные выходные

10:06 14.05.2022 Вулкан Карымский на Камчатке снова выбросил пепел. Пепловый выброс из вулкана Карымский произошел утром 14 мая. Шлейф распространился в северо-восточном направлении.

11:00 14.05.2022 За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров на общей площади 757,8 га, сообщает 14 мая телеграм-канал правительства региона. В локализованном состоянии находятся 12 лесных очагов общей площадью 2787,1 га. В процессе локализации — четыре возгорания на 54 га. Причиной всех возгораний остаётся человеческий фактор. Об этом: В Иркутской области потушили 15 природных пожаров

11:10 14.05.2022 ГУ МВД по Иркутской области сообщает подробности инцидента со сгоревшим катером в Ольхонском районе. Событие произошло в поселке Хужир. Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. Предполагаемыми виновниками пожара оказались двое подростков 9 и 13 лет. Они признались, что без разрешения владельца проникли на катер, накрытый пологом, и играли со спичками. Они не заметили, что на палубе пролит горюче-смазочный материал. Одна из горящих спичек упала на пол, и он воспламенился. Об этом: В Приангарье дети спалили катер

11:39 14.05.2022 Лесной пожар в районе деревни Криводанова под Тюменью локализован, угрозы населённому пункту нет, сообщили в МЧС. Ранее ограниченное движение на участке трассы Тюмень — Криводанова восстановлено, добавили в ГИБДД.

11:57 14.05.2022 35 студентов отправились в город Уяр Красноярского края. Они будут помогать в ликвидации последствий масштабных пожаров недельной давности. Читайте также: Красноярские студенты помогут в ликвидации последствий масштабных пожаров

12:24 14.05.2022 Иркутская область 38.mchs.gov.ru.

14:42 14.05.2022 В пригороде Черногорска в Хакасии пожарные борются с огнём в дачном обществе «Залив». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сигнал о возгорании поступил около 13:50. Подробности в материале: В Хакасии горит дачный посёлок под Черногорском

19:29 14.05.2022 В Курганской области с 15 мая по 13 июня запретили охоту на гусей, селезней уток и казарок. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Читайте также: В Курганской области из-за природных пожаров ограничили охоту

01:33 15.05.2022 Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин написал в своем телеграм-канале 15 мая: «Воскресенье. Пока город еще спит, выезжаю в лесничество, а от туда на пожары. Вчера вернулся с Леоновского пожара уже поздно ночью. Тушим и координируем действия на местах. Техника, тушащая пожары, ломается и бывает, выходит из строя, даже новая. Стараемся своевремено ее заменять. Иркутская область. Леоновский пожар. Люди, тушащие лесные пожары стали для меня героями за эти недели, они просто МОЛОДЦЫ и зачастую работают на грани сил и рискуют собой для устранения очагов».

01:35 15.05.2022 Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин написал в своем телеграм-канале 15 мая: «Третью неделю, с приходом жарких дней в районе возникают очаги пожаров, ряд из них сложные. Возникают в совершенно разных местах: в лесу и на заброшенных полях, на краю поселков и вдоль дорог. С главами наших поселков на круглосуточной связи по телефону. Уже были прецеденты отстаивания поселков от огня вблизи населенного пункта. Что это, чей-то злой умысел или банальная глупость и пренебрежение здравым смыслом? Иркутская область. Леоновский пожар. По факту возникновения нескольких очагов сразу, в Покосном 13 мая прямо на краю населенного пункта, обратился с заявлением в МВД. Вчера, около Леоново, очаги пожара практически одновременно возникли в трех местах вдоль трассы. Через ЕДДС отправили сигнал сразу в МВД. По пожару в Чистяково, его локализовали только к ночи, сейчас будут поданы соответствующие завления в полицию. После введения режима ЧС в области, мы проработали на КЧС со всеми структурами работающими в районе, с Лесничествами и Лесхозом, с лесными арендаторами и МВД об усилении контроля за посещением лесов. Рыбинспекция и ГИМС контролируют на воде ситуацию с маломерными судами и рыбаками осуществляющими рыбалку во время запрета ». ».

02:30 15.05.2022 Красноярский край, 15 мая. За минувшие сутки ЧС в крае не произошло. За сутки ликвидировано 90 техногенных пожаров, из них 25 — это палы сухой растительности на площади более 45 га.

02:30 15.05.2022 Сегодня, 15 мая, днем в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жаркая погода, температура воздуха местами в центральных районах +25…+30°, в южных районах +27…+32°. В центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

02:31 15.05.2022 Ещё один виновник пожара был пойман накануне в Курагинском районе Красноярского края. При проведении патрулирования в целях профилактики и пресечения лесных пожаров на территории Курагинского района инспекторами лесной охраны вблизи населенного пункта Федоровка обнаружено возгорание. Виновником пожара оказался житель населенного пункта Курагино, который проводил работы по сбору и распиловке брошенного металла, от искр воспламенилась сухая трава. Этот пожар мужчина заметил поздно, самостоятельно затушить не смог и скрылся в деревне. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 4 га. МЧС.

04:59 15.05.2022 Республика Алтай. Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации пожара около села Артыбаш увеличена до 128 человек и 22 единиц техники. Ранее на совещании по вопросам прохождения пожароопасного сезона глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал ликвидировать природные пожары в первые сутки после обнаружения. «Все природные пожары этого года связаны с человеческим фактором и неосторожным обращением с огнем. Призываю всех жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности и помнить, что в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрена административная и уголовная ответственность», — заявил Хорохордин.

05:52 15.05.2022 Красноярский край, 15 мая. На 12:30 местного времени в крае зарегистрировано 4 пала сухой растительности, все они ликвидированы. На утро 15 мая, по оперативной информации краевого Лесопожарного центра, в крае действуют 36 лесных пожаров на площади 7,9 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

07:04 15.05.2022 В Иркутской области в рамках особого противопожарного режима продолжается работа по пресечению фактов нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщает 15 мая ГУ МЧС РФ по региону, по результатам работы межведомственных патрульных групп накануне было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. Из них 13 протоколов составлено за нарушение законодательства в границах населённых пунктов и садоводствах. Читайте подробнее: В Приангарье выявлены десятки нарушителей противопожарного режима

07:08 15.05.2022 Вертолёт Ми-8 МЧС России направлен в Усольский район Иркутской области для тушения лесного пожара., сообщает 15 мая телеграм-канал ГУ МЧС по региону. Борт Ми-8 с водосливным устройством, задействованный в тушении лесного пожара в Братском районе, накануне произвел 22 слива 66 тонн воды. С помощью авиации было обработано 2 км горящей кромки. Пожар ликвидирован. Вертолёт Ми-8 МЧС России направлен на тушение лесного пожара на площади 100 га в Усольском районе. Об этом: Вертолёт Ми-8 МЧС РФ помогает тушить пожары в Приангарье

07:11 15.05.2022 Площадь лесного пожара, действующего вблизи села Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай, выросла до 2 га. На место выехал начальник Главного управления МЧС по региону Андрей Бурлаков. Читайте также: На место лесного пожара на Алтае выехал руководитель МЧС республики

07:19 15.05.2022 Томские пожарные справились с пожаром в административном здании спортивного комплекса. Комментарий заместителя начальника ГУ МЧС России по Томской области Антона Сибирякова: В 00:31 мск произошло возгорание в трехэтажном административном здании спортивного комплекса в г. Томск. Горела крыша здания. В 02:29 мск объявлена локализация открытого горения на площади 2500 кв. м. В 04:00 пожар ликвидирован. От МЧС России задействовано 24 единицы техники, 69 человек. Погибших и пострадавших нет.

07:37 15.05.2022 Лесной пожар, действующий вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай, локализован в 14:05 по местному времени. Читайте также: Лесной пожар вблизи алтайского села локализован

07:56 15.05.2022 Республика Алтай. Около села Артыбаш Турочакского района 15 мая действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села. В ликвидации пожара задействованы 66 человек, 13 единиц техники. Сейчас ведутся работы по созданию противопожарного разрыва, просеки на расстоянии 600 метров от населенного пункта.

08:04 15.05.2022 Иркутская область. Двух лосят вытащили из огненного кольца в Тайшетском районе. Спасла их бригада лесопожарной службы во главе с Сергеем Коротковым. « Матушка их найдет. Только-только отелилась, на ногах еле стоят. Найдет их матушка» , — говорит один из пожарных. , — говорит один из пожарных. Цитата канала irk01.

08:08 15.05.2022 За минувшие сутки лесопожарные службы в России потушили 120 природных пожаров на площади 20 057 га. Об этом 15 мая сообщает Авиалесоохрана. Читайте подробнее: В России за сутки потушили 120 лесных пожаров

08:18 15.05.2022 В Иркутской области за минувшие сутки, 14 мая, ликвидирован 21 лесной пожар на общей площади 2795,3 га. В локализованном состоянии — девять (1970,6 га). В процессе локализации — 12 на площади 308,2 га, сообщает телеграм-канал правительства региона. Подробности в материале: В Приангарье растет число лесных пожаров

09:03 15.05.2022 В районе села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай действует природный пожар на площади 1 га. Лес горит на расстоянии 1 км от села. Читайте подробнее: Лесной пожар бушует в 1 км от села в Горном Алтае

09:22 15.05.2022 В Красноярском крае за минувшие сутки ликвидировано 17 лесных пожаров. В нескольких районах была предотвращена угроза перехода огня на населённые пункты и объекты экономики. Читайте также: В Красноярском крае действуют 36 лесных пожаров на площади 7,9 тыс. га

09:28 15.05.2022 Сегодня, 15 мая, на помощь к лесным пожарным выдвинулись пять сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Красноярскому краю и спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного центра МЧС России. Работать они будут в Бирилюсском районе. Работать они будут в Бирилюсском районе. На снегоболотоходе гусеничного типа сотрудники МЧС будут доставлять работников лесопожарного центра к месту пожара. Эта техника, еще называемая «Лось», предназначена для экстремального бездорожья. Там, где не проедет любая колесная техника, даже очень большая, эти гусеничные вездеходы пройдут очень легко. МЧС.

10:15 15.05.2022 Красноярский край. Предупреждение от синоптиков: [[[list-7]]]

12:13 15.05.2022 Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на территории Астраханской области в период с 16 по 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Подробности в материале: В Астраханской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

12:38 15.05.2022 Ликвидация пожара в Тюменской области. 72.mchs.gov.ru.

13:13 15.05.2022 Обстановка с пожарами в Алтайском крае остается по-прежнему напряженной. Как сообщает 15 мая телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ, по состоянию на 15:00 местного времени на территории региона уже ликвидировано 35 пожаров, большинство — горение мусора и травы. Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю работают в усиленном режиме. Читайте также: Ежедневно в Алтайском крае возникают десятки пожаров

13:18 15.05.2022 В Тогучинском районе Новосибирской области 15 мая задействована авиация. Два вертолета Ми-8 задействованы для ликвидации лесного пожара, бушующего третьи сутки в Тогучинском районе. В настоящее время верховой пожар сбит, горит лесная подстилка. [[[list-8]]]

14:17 15.05.2022 Ликвидация пожара в Новосибирской области. © МЧС России Новосибирская область.

14:42 15.05.2022 В Хакасии 15 мая действуют пять лесных пожаров, три из которых локализованы на общей площади 900 га. Подробности в материале: В двух районах Хакасии введён режим ЧС из-за лесных пожаров

14:48 15.05.2022 Все природные пожары на территории Курганской области локализованы, сообщает МЧС РФ. 15 мая, на территории региона локализованы 5 лесных пожаров. Авиация МЧС России и наземная группировка ведомства продолжают работы до их полной ликвидации. Все очаги находятся на внушительном расстоянии от населённых пунктов. Угроза распространения огня отсутствует. Обстановка стабилизирована. Общая группировка сил и средств, сосредоточенная для ликвидации природных пожаров на территории региона, насчитывает более 1,3 тыс. человек и 141 ед. техники. Стабилизации обстановки способствовали слаженные действия пожарно-спасательных подразделений и задействованные воздушные суда авиации МЧС России — 2 самолёта амфибий БЕ-200 ЧС и вертолёт МИ-8. Всего с момента пребываниям на территории Зауралья ими осуществлены более 700 сбросов воды общим объёмом более 4000 тонн.

15:01 15.05.2022 В Новосибирской области для тушения лесного пожара, бушующего третьи сутки в Тогучинском районе, задействовали два вертолета Ми-8. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Читайте подробнее: В Новосибирской области третьи сутки бушует лесной пожар

05:19 В Красноярске 16−18 мая ожидается аномально жаркая погода. Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более. В южных районах Красноярского края и в Хакасии 16 мая ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность V класса. Об этом: Аномальная жара ожидается в Красноярске

05:33 В большинстве районов Новосибирской области 16 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС. Об этом: Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Новосибирской области

06:19 На Камчатке в Мильковском районе ввели особый противопожарный режим. Читайте также: Особый противопожарный режим ввели в районе Камчатки

07:07 В Якутии утром 16 мая действующих природных пожаров зафиксировано не было, за прошедшие сутки новых пожаров не зарегистрировано. Подробности в материале: В Якутии уже вторые сутки нет природных пожаров

08:00 Три населенных пункта Иркутской области спасены от перехода лесных пожаров в ночь на 16 мая: село Аносово Усть-Удинского района, деревню Хотхор Заларинского района и посёлок Тамтачет Тайшетского района. Подробности в материале: В Приангарье возникала угроза прихода пожаров в населённые пункты

08:08 В Иркутской области действует 16 лесных пожаров на площади 2191,5 га., сообщил 16 мая в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Усть-Удинском районе. Читайте также: Губернатор Приангарья рассказал, как спасали сёла от пожаров

08:14 Иркутская область. На доставке пожарных-десантников 15 мая работал вертолет Ми-8. Ещё один Ми-8 МЧС России участвовал в тушении лесных пожаров. Он совершил 20 сбросов воды (60 тонн), обработал 1300 метров кромки огня. Общий налет всех воздушных судов за сутки — 70 часов 05 минут. Читайте подробнее: Авиация помогает тушить пожары в Приангарье

08:16 По состоянию на утро 16 мая в Красноярском крае зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 13 тыс. га. ​ Подробности в материале: Десятки лесных пожаров действуют в Красноярском крае

08:39 С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 52 лесных пожара, 700 палов травы и степных пожаров. Об этом сообщили 16 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Подробности в материале: В Хакасии с начала года произошло 52 лесных пожара

08:45 В Тюменской области на 8:00 (6:00 мск) 16 мая действовало шесть лесных пожаров, три из них локализованы. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства. В Тюменской области за последние сутки потушили восемь ландшафтных пожаров на площади 123 га и один лесной пожар на площади 10 га. Подробности в материале: В Тюменской области ликвидируют шесть лесных пожаров

08:46 В Аскизском районе Хакасии установился пятый класс пожарной опасности (максимальный). Об этом сообщили 16 мая в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные синоптиков. Об этом: Жителей Хакасии предупредили о высокой пожароопасности

08:46 Алтайский край 16 мая. В настоящее время проводятся ликвидация пожара в г. Барнауле. Возгорание произошло в здании на проспекте Космонавтов. Площадь пожара составляет около 60 кв. м. Люди из здания вышли. Информация уточняется.

09:19 Более 600 возгораний зарегистрировано в России за сутки, 240 из них — природные пожары. Такие данные приводит 16 мая пресс-служба МЧС России. «На территории РФ за сутки зарегистрированы 662 термические точки, из них подтверждены 604 (240 — природные (ландшафтные) пожары, 332 — палы растительности, 22 — сжигание отходов, 10 — техногенные пожары)», — уточнили в МЧС. Подробности в материале: МЧС России за сутки зарегистрировало 240 природных пожаров

09:46 По состоянию на утро 16 мая в Хакасии действует пять пожаров на землях лесного фонда. Четыре лесных пожара локализовано, сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии. Об этом: В Хакасии действует пять лесных пожаров

09:51 Иркутск, объездная Ново-Ленино, 6-я Пятилетка, горят дом и надворные постройки. Пожарные подразделения работают на месте. Информация о пострадавших не поступала. Телеграм-канал ГУ МЧС РФ по региону.

09:57 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 16 мая объявило о высокой пожароопасности. По данным Алтайского гидрометцентра, в период с 17 по 20 мая 2022 года в большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс), местами высокая пожароопасность (4-й класс). Читайте также: В Алтайском крае объявлена высокая пожароопасность

10:38 В Калужской области 31 пожар был ликвидирован в период с 25 апреля по 15 мая на территории населенных пунктов региона. Их основная причина — нарушение противопожарных правил и короткое замыкание электропроводки. Природные пожары не зарегистрированы. Об этом 16 мая сообщает начальник Главного управления МЧС России по области Владислав Блеснов. Подробности в материале: В Калужской области с начала года не зарегистрировано природных пожаров

11:01 Ликвидaция пожара в Тюменской области. 72.mchs.gov.ru

11:10 Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Как сообщили 16 мая в региональном правительстве, губернатор края Александр Усс поручил главам территорий активно включить в противопожарную работу лесопользователей. Об этом: В Красноярском крае сохраняется сложная пожароопасная обстановка

11:20 Особый противопожарный режим (ОПР) установлен в Новосибирской области с 16 по 25 мая. Об этом сообщили в областном правительстве. Подробности в материале: В Новосибирской области введён особый противопожарный режим

11:38 В Томске с 17 по 20 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В связи с этим горожан призвали соблюдать меры пожарной безопасности, напомнив о действии особого противопожарного режима. Об этом: В Томске сохраняется чрезвычайная пожароопасность

12:23 В Пий-Хемском районе Тувы из-за лесного пожара ввели режим ЧС. Постановление об этом подписано 15 мая. Читайте подробнее: В Туве из-за пожара вблизи посёлка ввели режим ЧС

12:46 Пожарные. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:59 Аномальная жара ожидается в Хакасии, сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Об этом: В Хакасии прогнозируется аномальная жара

13:12 За неделю в Омской области оштрафовали более ста человек, создавших угрозу возгорания или пожар. Об этом сообщили 16 мая в областном правительстве. С оштрафованных взыщут более 800 тысяч рублей. Об этом: В Омской области штрафуют поджигателей

13:43 Ликвидация пожара в Иркутске. 38.mchs.gov.ru

14:04 За лесопожарной обстановкой в Башкирии следит специальная система мониторинга. Об этом 16 мая сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона. Он отметил, что за минувшую неделю в Башкирии было зарегистрировано три лесных пожара. При этом специалисты не допустили перехода огня на населенные пункты. В настоящее время в Башкирии нет действующих пожаров. Читайте также: В Башкирии рассказали о работе системы лесопожарного мониторинга

14:14 В Югре за неделю с 11 по 15 мая пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 59 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. Объектами возгораний стали транспортные средства и дачи — по шесть случаев, строения — 20, дома — пять, гаражи — три, бани — четыре, мусор и трава — 27. Погибших нет. Читайте подробнее: В Югре за неделю сгорели шесть дач и пять домов

14:54 Пожарная машина. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:34 В Курганской области стабилизирована лесопожарная обстановка, сообщает Федеральная Авиалесоохрана 16 мая. На текущий момент в регионе идет дотушивание 4 локализованных пожаров. В период действия ЧС (с 28 апреля по 15 мая) команды Авиалесоохраны, лесных наземных служб и привлеченные лица потушили в Курганской области в условиях экстремальных пожарных рисков 127 лесных пожаров.

15:34 Действенную профессиональную помощь Курганской области в борьбе с огнем лесных пожаров оказали более 570 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны и наземных лесных служб 7 регионов Уральского и Северо-Западного федеральных округов — Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, республик Коми и Карелия.

16:00 Переброска 50 авиапожарных федерального уровня в Хакасию проводится с территории Забайкальского края. Шесть авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны перебрасываются в Красноярский край для помощи в тушении пожара «Саяно-Шушенском заповеднику» с территории Хакасии. 100 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны перебрасываются в Красноярский край для тушения пожаров на землях лесного фонда сразу после тушения лесных пожаров в Курганской области. С учетом сегодняшней дополнительной переброски и перебросок, выполненных ранее, общая численность межрегиональных сил Авиалесоохраны для помощи Красноярскому краю и Хакасии составит 445 человек, в том числе в Красноярском крае — 355 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Бурятии, в Хакасии — 90 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, сообщает ведомство 16 мая.

16:01 МЧС России. Иван Шилов © ИА REGNUM

16:52 16 мая состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством врио главы МЧС России Александра Чуприяна. В ходе совещания отмечено, что на текущий момент действует 105 очагов природных пожаров. К их ликвидации привлечено более 5,9 тыс. человек, 1 160 единиц техники и 28 воздушных судов. Обстановка стабилизировалась в Хабаровском крае, Амурской, Курганской и Свердловской областях. Увеличение количества очагов по причине серьёзной ветровой нагрузки отмечено в Красноярском крае и Хакасии. Также наблюдается положительная динамика по снижению количества подтопленных территорий в населенных пунктах. На сегодняшний день подтопленными остаются 82 приусадебных участка, 4 низководных моста и 9 участков автодорог. В целом, паводковая обстановка стабильная, развивается в соответствии с прогнозом.

16:53 Техногенных пожаров за прошедшую неделю зарегистрировано 17,5 тыс., 690 из них ликвидированы с привлечением добровольных пожарных, сообщает пресс-служба МЧС России 16 мая. Опасные и неблагоприятные метеоявления стали причиной нарушения энергоснабжения в более 500 населенных пунктов, повреждения кровель 100 жилых домов и падения деревьев. На данный момент работы по уборке деревьев и восстановлению подачи энергии завершены, продолжаются восстановительные работы на крышах.

17:30 Чрезвычайная пожарная опасность будет действовать в ряде районов Республики Крым 17 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте также: Жителей Крыма предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

17:33 МЧС России [Дарья Драй © ИА REGNUM]

18:25 В лесах Пензенской области с начала пожароопасного сезона установили 690 шлагбаумов, 505 аншлагов, обустроили свыше 800 км минерализованных полос. Подробности в материале: В Пензенской области на профилактику лесных пожаров направят 83 млн рублей

18:44 Согласно последнему бюллетеню о состоянии климата, опубликованному Всемирной метеорологической организацией (ВМО), вероятность того, что среднегодовая глобальная температура временно достигнет 1,5 °C выше доиндустриального уровня хотя бы в течение одного из следующих пяти лет, составляет 50:50, и эта вероятность увеличивается со временем, сообщает Гидрометцентр России. Вероятность того, что хотя бы один год в период с 2022 по 2026 год станет самым теплым в истории и вытеснит 2016 год с первого места в рейтинге, составляет 93%.

18:44 Пожар в Алтайскoм крае. 04.mchs.gov.ru

19:33 Ликвидaция пожара в Алтайском крае. 04.mchs.gov.ru

20:11 В Приморском районе Архангельской области вспыхнул лесной пожар. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. «Возгорание произошло на территории Архангельского лесничества, на острове Хопа, на площади 1 гектар», — сообщил глава региона. Подробности в материале: В Архангельской области вспыхнул лесной пожар

20:54 Пожарная мaшина. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:15 Источник ЧС — повышение среднесуточной температуры воздуха, отсутствие осадков (слабые осадки), сильные и умеренные порывы ветра, разведение костров, пал сухой травы, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, отмечает МЧС России.

21:15 МЧС России сообщает, что, согласно оперативному прогнозу на17 мая, повышается вероятность выявления и увеличения количества очагов и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, объекты инфраструктуры: Дальневосточного ФО (Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской области), Сибирского ФО (республик Тува, Хакасия, Алтай, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского, Красноярского краев); Уральского ФО (Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО); Приволжского ФО (Саратовской области); Северо-Западного ФО (Архангельской области), Центрального ФО (Белгородской области), Южного ФО (республик Крым, Калмыкия, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, г. Севастополь), Северо-Кавказского ФО (Ставропольского края).

21:52 По данным Федеральной Авиалесоохраны, за неделю, с 9 по 15 мая 2022 года, лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 1139 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 115 225,8 га.