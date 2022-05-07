Берлин, , 12:54 — REGNUM Вероятная попытка проведения террористического акта против журналистов из России и членов их семей предотвращена в Берлине. Об этом 7 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Остановить терроризм

Отмечается, что в доме, в котором проживают журналисты, был найден подозрительный предмет. Также указывается, что саперы, по итогам осмотра указанного предмета, сообщили, что, как предполагается, в нише здания было заложено самодельное взрывное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая на дом в Берлине, где проживают журналисты из России и члены их семей было совершено нападение, на месте нападения была обнаружена взрывчатка с детонатором и неким горячим веществом.