Монтевидео, 7 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Акцию «Бессмертный полк», которая посвящена памяти участников Великой Отечественной войны и в современной ситуации приобретает особое значение, провело посольство России в Уругвае. Об этом 7 мая рассказал российский посол в Уругвае Андрей Будаев.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Сегодня этот марш более чем актуален, учитывая события на Украине и вокруг нее. Борьба с нацизмом продолжается, и мы как потомки поколения героев продолжаем эту борьбу с нацизмом, чтобы обеспечить мир и стабильность не только на Украине, но и в Европе, и во всем мире», — приводит его слова РИА Новости.

Также Будаев подчеркнул, что прославление нацизма является крайне опасной тенденцией и добавил, что акция «Бессмертный полк» отлично объясняет необходимость сохранения исторической памяти.

«Очень важно сохранить историческую память, передать нашим детям, внукам, новым поколениям историческую правду, что действительно произошло во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, и постараться сделать так, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась на нашей планете», — сказал он.

При этом отмечается, что в акции, состоявшейся на территории посольства 6 мая, принимало участие 40 человек — сотрудники посольства, члены их семей и представители русской диаспоры в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 50 тысяч участников ожидают 9 мая организаторы акции «Бессмертный полк» в Воронеже.