Орел, 7 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Выставка архивных документов в рамках проекта «Без срока давности» организована 6 мая в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева — в рамках торжественного собрания, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Орловской области В Орле представили выставку архивных документов «Без срока давности»

На выставке представлены документы, свидетельствующие о преступлениях фашистских захватчиков против мирного населения во время Великой Отечественной войны. Цель проекта — сохранение исторической памяти трагедии мирного населения СССР.

Предметом выставки стали материалы Центрального архива ФСБ и архивов региональных УФСБ России, архива внешней политики Российской Федерации, Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, а также электронные базы документов проекта «Без срока давности», Федерального архивного агентства (Росархив) и Международного военного трибунала в Нюрнберге, Стэнфордского университета.

В Орле представлено около 50 документов, свидетельствующих о зверствах фашистов.

Отметим, что итогом проекта «Без срока давности» стало многотомное издание «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны». Региональный том издания подготовлен Государственным архивом Орловской области, в него вошло 297 документов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 мая, Орловский областной суд вынес решение по иску прокуратуры, признав преступления нацистов в годы оккупации Орловщина геноцидом.