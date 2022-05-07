Москва, 7 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Из-за рассылки российскими авиакомпаниями информации об отмене рейсов в Крым отечественные туристы начали массово отменять бронирование в крымских отелях на май и июнь. Об этом 7 мая сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам президента ОСИГ, которые приводит РИА новости, гостиницы Крыма на летний период загружены пока на 40-45% и в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, однако это происходит на фоне ожиданий туристов, что авиасообщение с Крымом будет открыто.

«На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», — сказал Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны, в которых с начала мая был отменён ряд эпидемиологических мер на въезде, а также масочный режим, назвали эксперты по туризму.