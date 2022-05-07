Москва, 7 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Военнослужащих вооруженных украинских формирований обучали работе с американскими и британскими противотанковыми комплексами Javelin и NLAW только теоретически. Об этом 7 мая рассказал пленный военнослужащий ВСУ, видеозапись слов которого приводит Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

«Сталкивался и с NLAW, и с Javelin. Они в основном все устаревшие. Аккумуляторы вышли все из строя. Стреляли вообще единицы. Обучение было только теоретическим, практики никакой не было», — сказал он.

Также пленный добавил, что в ходе обучения им только давали подержать в руки и прицелиться из указанных противотанковых комплексов и больше ничего.

Кроме того, другой пленный украинский военный отметил, что его мобилизовали в ВСУ на работе под угрозой увольнения.

«На работе угрожали: либо ты идешь воевать, либо остаешься без работы. Я не военный человек, не хотел воевать, сдался в плен», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователями СК России будет расследован новый факт преступных действий украинских силовиков в отношении мирного населения.