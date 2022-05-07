Мадрид, , 09:40 — REGNUM Замена российского голубого топлива американским сжиженным природным газом (СПГ) не является рациональной. Об этом 6 мая заявил глава испанской нефтяной компании Repsol Антонио Бруфау, сообщается на сайте организации.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что себестоимость добычи газа в США методом гидравлического разрыва пластов позволяет устанавливать на сырье низкие цены внутри страны, однако для ЕС покупка такого топлива оказывается невыгодной.

Бруфау также напомнил, что европейские страны отказались от добычи описанным способом, а также запретили у себя использование соответствующего оборудования и технологий. Глава Repsol подчеркнул, что ситуация вокруг Украины наталкивает на безотлагательную необходимость обеспечить энергетическую независимость Европы.

Он призвал изучить, существует ли возможность для быстрого энергетического перехода только через электрификацию с использованием возобновляемых источников энергии без учета политики декарбонизации или продолжения применения газа и угля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля издание El Mundo распространило информацию о том, что испанские компании, которые занимаются импортом газа из России, не хотят разрывать действующие контракты на поставки, поскольку опасаются судебных процессов и финансовых потерь.

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