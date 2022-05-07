Министр обороны Японии: ситуация на Украине влияет на «сдерживание» Китая
Токио, 7 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Ответ международного сообщества на специальную военную операцию России на Украине представляет важность для «сдерживания» Китая по тайваньскому вопросу и влиянию в Южно-Китайском море. Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Киси 6 мая в интервью изданию The Washington Post.
По словам главы военного ведомства, КНР «тщательно следит» за реакцией стран относительно российской спецоперации. Он считает, что, если действия России на Украине будут «каким-либо образом оправданы», то Пекин может получить «неправильный сигнал» и решит, что подобные шаги допустимы в других частях мира, в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США стремятся уничтожить Россию через конфликт на Украине, а после собираются переключиться на Китай.
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