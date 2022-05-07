Вашингтон, , 08:39 — REGNUM В ходе телефонных переговоров с высшими должностными лицами из сферы разведки и обороны США американский президент Джо Байден заявил, что недавние новости об обмене Вашингтона с киевским режимом данными разведки были контрпродуктивными. Об этом 6 мая сообщила телекомпания NBC.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

По информации источника, Байден пообщался по телефону с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, директором американской национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны страны Ллойдом Остином, и в ходе разговора подчеркнул, что такие новости «отвлекают от их главной цели», а также потребовал от них прекратить такие утечки, так как они вызывают у администрации США обеспокоенность.

Кроме того, указывается, что все указанные американские ведомства оказались прокомментировать телекомпании эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон непричастен к произошедшему с российским крейсером «Москва».