Москва, , 07:54 — REGNUM Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая в Москве. Движение на ряде улиц в центре города ограничат: ограничения продлятся с 10:00 мск до окончания мероприятия. Об этом сообщает департамент транспорта города.

Так, будут перекрыты Таганская площадь, Волгоградский проспект, улицы Таганская, Серафимовича, Александра Солженицына, Воздвиженка, Моховая, Марксистская, Большая Садовая, переулки Марксистский и Маяковского, Проектируемый проезд № 3502, Садовое кольцо, Софийская набережная, Большой Каменный мост, и ближайшие к ним улицы в центре столицы.

4 мая в небе над столицей прошла репетиция воздушной части парада, который состоится в День Победы.