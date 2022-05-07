Херсон, Украина, , 07:39 — REGNUM Мародеров, глумившихся над телами российских солдат, задержали в Херсонской области.

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Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как в одном из сел мародеры издеваются над телами российских военных: видно, как они обыскивают карманы погибших. Двое мародеров после задержания признали вину.

«Думал взять как на память, но память чего — смерти?.. Не знаю, каюсь», — сказал один из задержанных, забравший себе рюкзак погибшего солдата, передает РИА Новости.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым.