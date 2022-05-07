Куала-Лумпур, 7 мая, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 576 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 1251 носителя SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 455 364 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 26 099 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 76 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Тем не менее эксперты отмечают, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Малайзии продолжает снижаться.