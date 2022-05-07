Екатеринбург, , 06:57 — REGNUM В Екатеринбурге открыт памятник детям, которых в годы Великой Отечественной войны эвакуировали на Урал. Об этом сообщили журналистам в городском департаменте информполитики.

Екатеринбург Artetour.ru

Церемония состоялась 6 мая. Находится монумент в самом центре города, в сквере возле гимназии №9. Это место было выбрано не случайно, именно рядом со сквером в 1941–1943 годах жила в эвакуации поэтесса Агния Барто. Идею установки памятника поддержала и её дочь Татьяна Щегляева, которая находилась в эвакуации вместе со своими матерью, бабушкой и старшим братом.

Памятник выполнен в виде игрушки из стихотворения Барто «Зайку бросила хозяйка». Писатель и журналист Дмитрий Карасюк, являющийся автором идеи, считает, что герой любимых всеми с детства строк олицетворяет собой те чувства, которые испытывали маленькие дети, выброшенные из родных домов войной и нашедшие на Урале гостеприимное пристанище.