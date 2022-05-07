Лима, , 06:05 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали сейсмологи на территории Перу. Об этом 7 мая сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в южной части страны, в 02:29 мск. Эпицентр находился в 6 км на юго-восток от населённого пункта Санта-Лусия (проживает около 4,3 тыс. человек) в регионе Пуно. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром, Хулиака (проживает около 245, 6 тыс. человек) находился от эпицентра в 57 км на юго-запад.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 206 км. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,5 у побережья островов Фиджи.

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