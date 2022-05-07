Шри-Джаяварденепура-Котте, , 05:35 — REGNUM Режим чрезвычайного положения введен в Шри-Ланке на фоне продолжающихся акций протеста из-за экономического кризиса в стране, 6 мая сообщила газета Times of India со ссылкой на канцелярию главы государства.

Шри-Ланка (сс) BriYYZ

Такая мера предпринята президентом Шри-Ланки Готабаем Раджапаксой «для обеспечения общественного порядка» после того, как профсоюзы объявили национальную забастовку и потребовали отставки ланкийского лидера. Помимо этого, у здания парламента республики собралось несколько тысяч студентов, которые взяли учреждение в осаду.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат (дефолт) по всем внешним обязательствам страны. 18 апреля Готабай Раджапакса согласился на проведение конституционной реформы в республике.

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