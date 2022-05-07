Вашингтон, 7 мая, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Массовые проблемы с избыточным весом снижают боеспособность армии США, сообщает газета The Daily Express со ссылкой на исследования ученых Университета Кентукки.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По их данным, все больше военнослужащих американской армии страдают ожирением. Это не только влияет на здоровье военных, считают ученые, но и несет огромные риски для национальной безопасности США.

«Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности нашей армии в целом», — заявила исследователь Сара Полис.

Она добавила, что с 1960-х годов число новобранцев армии США, страдающих ожирением, стало вдвое больше среди мужчин и втрое — среди женщин.