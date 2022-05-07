Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб прекратить утечки о передаче разведывательной информации Киеву, передает телеканал NBC.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, американский президент провел телефонные переговоры с главой ЦРУ Ульямом Бернсом, руководителем национальной разведки Аврил Хейнс и шефом Пентагона Ллойдом Остином. Байден потребовать от них воспрепятствовать появлению сведений о передаче Киеву разведывательных данных в средства массовой информации.

«Байден дал понять, что утечки должны прекратиться», — отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ появились сведения, что США якобы передали Украине конкретные координаты российского ракетного крейсера «Москва». Позднее с опровержением этой информации выступили пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и пресс-служба Пентагона.

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