Вашингтон, 7 мая, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена «величайшей катастрофой в истории США». Об этом журналист заявил в эфире своей программы Tucker Carlson Tonight.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Он напомнил, что за 15 месяцев нахождения Байдена у власти в стране серьезно усугубились социально-экономические проблемы и возросла угроза нелегальной миграции.

«Байден обрушил фондовый рынок, спровоцировал нехватку продовольствия, исторический рост числа убийств, инфляцию, падение общей продолжительности жизни, открыл наши границы для миллионов нелегальных иммигрантов», — сказал Карлсон.

Телеведущий также подчеркнул, что действующий президент втягивает США в конфликт с Россией, которая обладает ядерным оружием. Журналист указал на то, что Вашингтон действует от имени коррумпированного правительства в Киеве и назвал сына Джо Байдена Хантера «наркоманом».

«Он [Байден] втянул Соединенные Штаты в совершенно бессмысленную войну с ядерной державой от имени коррумпированного иностранного правительства, которое когда-то подкупило его сына-наркомана», — отметил Карлсон.

Кроме того, телеведущий обвинил Байдена в том, что желание американского президента является причиной якобы надвигающейся войны между США и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «катятся в ад» из-за политики администрации Джо Байдена. По мнению политика, США потеряли уважение всего мира.