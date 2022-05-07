Уагадугу, , 00:56 — REGNUM Не менее 11 человек погибли в результате двух террористических атак в северной и центрально-северной частях Буркина-Фасо, сообщает пресс-служба армии республики.

Солдат армии Буркина Фасо Army.mil

По ее данным, военный патруль попал в засаду возле населенного пункта Солле провинции Лорум. В результате нападения погибли шестеро военнослужащих. Еще одно нападение произошло в провинции Санматенга — там террористы атаковали сотрудников жандармерии. В результате теракта погибли пятеро жандармов, еще девять человек получили ранения.

В армии Буркина-Фасо добавили, что на местах происшествия были обнаружены около 20 погибших террористов. Также военнослужащим удалось уничтожить оружие, боеприпасы, транспорт и радиостанции боевиков.