Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Американский режиссёр Сэм Рэйми планирует снять продолжение «Человека тьмы». Об этом 6 мая пишет портал Film.ru.

Лиам Нисон Кадр из фильма «Человек тьмы

«Продюсер уже есть. Я пока не знаком с сюжетом, не вдавался в него, был занят. Но, думаю, будет здорово», — заявил режиссёр. Также Рэйми не уточнил, появится ли в сиквеле Лиам Нисон, сыгравший главную роль в оригинальной картине.

Напомним, что фильм «Человек тьмы» вышел в 1990 году. В центре сюжета оказывается доктор Пэйтон Уэстлэйк (Лиам Нисон), который мстит злоумышленникам, нанёсшим ему увечья в химической лаборатории.

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