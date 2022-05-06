Приштина, Сербия, 7 мая, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 6 мая провела встречу с главой МИД Панамы Эрикой Мойнс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подтвердили приверженность укреплению двусторонних отношений и сотрудничеству в сфере внешней политики. Так, Панама продолжит поддерживать вступление Косово в международные организации.

Политики обсудили текущую ситуацию в Европе и мире и высказались за объединение против «антидемократических сил», стремящихся к дестабилизации ситуации в мире и подрыву западных свободолюбивых ценностей, а также за усиление роли женщин в обществе.