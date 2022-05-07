Приштина, 7 мая 2022, 00:57 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 6 мая посетил базу Сил безопасности Косово в деревне Бобай и Бокес в муниципалитете Джяковица, где проходят полевые учения «Iron Support».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, учения были посвящены проверке мощностей вспомогательных компаний первого пехотного полка накануне учений «Defender 2023», иными словами — проверке логистики.
Мехай высоко оценил профессионализм и вовлеченность военных, принявших участие в учениях. Всего были вовлечены 122 военнослужащих и 35 автомобилей. Учения начались 26 апреля, решающая фаза пришлась на период с 4 по 10 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО прокомментировали идею присоединения Косово к Партнерству ради мира