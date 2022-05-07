Приштина, , 00:57 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 6 мая посетил базу Сил безопасности Косово в деревне Бобай и Бокес в муниципалитете Джяковица, где проходят полевые учения «Iron Support».

Силы безопасности Косово SUHEJLO

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, учения были посвящены проверке мощностей вспомогательных компаний первого пехотного полка накануне учений «Defender 2023», иными словами — проверке логистики.

Мехай высоко оценил профессионализм и вовлеченность военных, принявших участие в учениях. Всего были вовлечены 122 военнослужащих и 35 автомобилей. Учения начались 26 апреля, решающая фаза пришлась на период с 4 по 10 мая.

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