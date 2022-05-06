София, 6 мая 2022, 22:16 — REGNUM В Болгарию прибыла рота Ирландского королевского полка армии Великобритании для участия в масштабных совместных учениях с подразделениями болгарских вооруженных сил. Об этом 6 мая сообщает софийская газета «24 часа».

Армейская рация
Армейская рация
Mil.ru

Согласно официальной информации, на протяжении ближайших нескольких месяцев британские военные проведут для своих коллег из Болгарии тренинги по отражению нападений с воздуха и противостоянию танковым атакам. Впоследствии планируется фаза активных маневров на крупнейших болгарских полигонах.

Напомним, в данный момент в Болгарии находятся подразделения США и Испании из состава международных сил НАТО в Восточной Европе. Как ожидается, в июне нынешнего года к указанному контингенту в регионе присоединятся военные из Италии, Франции и Нидерландов.

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