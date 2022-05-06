София, , 22:16 — REGNUM В Болгарию прибыла рота Ирландского королевского полка армии Великобритании для участия в масштабных совместных учениях с подразделениями болгарских вооруженных сил. Об этом 6 мая сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, на протяжении ближайших нескольких месяцев британские военные проведут для своих коллег из Болгарии тренинги по отражению нападений с воздуха и противостоянию танковым атакам. Впоследствии планируется фаза активных маневров на крупнейших болгарских полигонах.

Напомним, в данный момент в Болгарии находятся подразделения США и Испании из состава международных сил НАТО в Восточной Европе. Как ожидается, в июне нынешнего года к указанному контингенту в регионе присоединятся военные из Италии, Франции и Нидерландов.

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