София, 6 мая, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Болгарский историк Стефан Дечев 6 мая заявил о намерении сформировать «теневую болгаро-македонскую комиссию по истории», которая будет параллельно с существующей комиссией по истории и образованию позволит открыть дорогу диалогу Болгарии и Северной Македонии.

Руины мемориала на горе Бузлуджа, Болгария

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Дечев входит в клуб болгаро-македонской дружбы, насчитывающий свыше 120 членов. Историк пообещал, что в новой комиссии не будет скандальных случаев оскорбления македонских ученых, о которых ранее упоминал президент Северной Македонии Стево Пендаровски.

Целью создания новой комиссии историк назвал «честный и плодотворный диалог». Существующая комиссия провела уже несколько десятков встреч, что, однако, не привело к каким-то результатам, недовольство чем выразили недавно в правительстве Болгарии, где обвиняют Северную Македонию в нарушении соглашения о добрососедстве.

Напомним, Болгария уже третий год блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, требуя от нее уступок по вопросам идентичности. Первое заседание «теневой комиссии» состоится уже 16 мая в Софии.