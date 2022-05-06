Рим, 6 мая, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Италия готова выступить в роли одного из гарантов соглашения между Россией и Украиной, заявил 6 мая глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Такое соглашение предусматривало бы «нейтралитет» Киева, отметил он.

При этом Италия поддерживает стремление Киева войти в ЕС и намерено помогать ему в этом, добавил Ди Майо.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.