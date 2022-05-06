Вашингтон, 6 мая 2022, 22:08 — REGNUM Американский актёр Дуэйн Джонсон сообщил о том, что фильм «Чёрный Адам» ждут пересъёмки. Об этом 6 мая пишет портал Comic Book.
«Здорово вернуться на съемочную площадку «Черного Адама» с нашей более чем талантливой командой кинематографистов, включающей более 750 человек, поскольку мы готовимся внести некоторые изменения и добавить последние штрихи к нашему фильму, прежде чем мы представим его зрителям», — заявил актёр. Какие именно сцены ленты необходимо переснять, Джонсон не уточнил.
Ранее стало известно о переносе даты релиза «Чёрного Адама». Теперь фильм выйдет в прокат в октябре 2022 года, а не летом, как это планировалось изначально.
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