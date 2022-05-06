Вашингтон, 6 мая, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Вашингтон непричастен к произошедшему с российским крейсером «Москва», заявила в ходе брифинга 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

Она также заверила, что США не передавали Украине никакой конкретной разведывательной информации о корабле.

«Мы не предоставляли Украине конкретные координаты «Москвы». Мы не принимали участие в решении Украины нанести удар по кораблю или провести операцию. Мы также не располагали предварительной информацией о планах Украины нанести удар по кораблю», — заявила Псаки.

Комментарии пресс-секретаря последовали за публикацией CNN, в которой утверждалось, что Соединённые Штаты предоставили Украине информацию, которая позволила нанести удар по крейсеру ВМФ России «Москва».