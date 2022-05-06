София, 6 мая, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Болгарское правительство объявило о намерении обратиться к руководству ЕС с требованием отменить для Софии единый акциз на природный газ и электроэнергию. Об этом 6 мая сообщает БТВ.

Электричество дорожает

Как отмечено в заявлении Совета министров страны, таким образом Болгария намерена воспользоваться своим правом государства-члена Евросоюза на введение дополнительных экономических льгот.

«Согласно указанному европейскому положению, освобождение от акцизов предусмотрено для стран, чья доля газа в конечном потреблении энергии не превышает 15%», – подчеркнуто в болгарском правительственном документе.

Напомним, ранее болгарское правительство решило реализовать в новую энергетическую программу, предусматривающую режим жесткой экономии энергоносителей.