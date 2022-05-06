Москва, 6 мая, 2022, 20:43 — ИА Регнум. НАТО может вмешаться в спецоперацию России на Украине. Об этом 6 мая заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, Москве нельзя останавливаться на полпути. Необходимо сменить киевский режим, чтобы обеспечить Украине процветание и добрососедские отношения с Россией. В противном случае Запад может попытаться уничтожить Россию, разделив её на несколько частей.

«Мы можем реально вступить в войну с НАТО, а мы все играемся», — возмутился Журавлёв.