Белград, 6 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путин использовал Косово как аргумент для того, чтобы защитить российские интересы, усугубив ненароком положение Сербии в деле защиты Косово и Метохии. Об этом заявил президент СербииАлександр Вучич 6 мая во время прямого телевизионного обращения к гражданам его страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич пояснил, что позиция Сербии ухудшилась из-за реакции западного мира на аргументацию Владимира Путина.

«Владимир Владимирович в желании защитить российские интересы отыскал юридическое основание для вторжения на Украину — политико-правовое основание, базирующееся на решениях Международного суда ООН и юридическо-правовых прецедентах, который уже допустили западные страны на территории СР Югославии, т. е. на территории Республики Сербии», — заявил Вучич.

При этом президент Сербии отметил, что тогдашние сербские власти допустили ошибку при формулировке вопроса, с которым обратились в Международный суд ООН. По его словам, вместо того, чтобы просить высказать мнение суда о том, противоречит ли решение временных институтов власти в Приштине о самопровозглашении независимости международному праву, нужно было спрашивать, стало ли Косово на основании одностороннего решения самопровозглашенных институтов власти независимым государством. «Тогда ответ был бы отрицательным», — добавил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что Запад желает «полностью расправиться с Путиным», и поэтому дополнительно будет оказывать давление на Сербию с целью заставить ее признать Косово.

«Что бы ни говорили на Западе, они знают, что слова Путина о правовом прецеденте, который был допущен в 2010 году, обоснованы. Путин выбрал нелегкий аргумент. Несмотря на то, что Запад скажет, что это не одно и то же, Путин им на это ответит — ну да, мы в Крыму провели референдум, в Донецке, Луганске, в Запорожье и бог знает где еще тоже проведем. На Западе скажут, что в Косово была профилактика геноцида, Путин скажет, что речь идет о профилактике геноцида и на Донбассе», — рассказал Вучич, отметив, что теперь Запад от Сербии будет требовать скорого признания Косово, так как только таким образом они могут выбить из рук Путина его аргумент.

«Все европейские лидеры сказали мне, что президент Путин в переговорах с ними настаивал на случае Косово. Это значит, что мы окажемся под огромным давлением. Это не значит, что Россия признает Косово. Не признает. Но мы будем под огромным давлением для того, чтобы Путин не смог использовать косовский прецедент», — заявил Вучич.

По словам сербского лидера, если Сербия «договорится» с Косово, тогда никакого прецедента уже не будет.

Напомним, что во время встречи с Генсеком ООНАнтониу Гутерришем 26 апреля, Путин напомнил, что в решении Международного суда ООН по Косово говорится о реализации права на самоопределение и подчеркивается, что та или иная территория государства не обязана обращаться за разрешением к центральным властям для провозглашения суверенитета.