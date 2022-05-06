Москва, 6 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 29 апреля ускорилась до 17,73% в годовом выражении с 17,70% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период с 23 по 29 апреля замедлился до 0,21% с 0,25% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,56%.

В Минэкономразвития отмечают, что сдерживающее влияние на инфляцию на отчётной неделе оказало замедление роста цен на продовольственные товары до 0,38%, что произошло за счёт снижения темпов удорожания продуктов питания помимо плодоовощной продукции.

Рост цен в секторе непродовольственных товаров составил 0,12%. При этом, по оценке ведомства, снижение цен на автомобильный бензин продолжалось восьмую неделю подряд (отметим, Росстат ранее сообщил, что цены на бензин за неделю в среднем не изменились).

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены снизились на 0,32% при удешевлении услуг внутреннего туризма на 2,01%, сообщает Минэкономразвития.