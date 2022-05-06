Москва, 6 мая, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Херсоне задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, сообщает 6 мая Telegram-канал Следственного комитета России.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

«Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил запросить в Министерстве обороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта», — указано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны России, в квартире задержанного в Херсоне найдена лаборатория по изготовлению взрывчатки, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротиловые шашки.

«По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — сообщает СК.

Устанавливаются иные лица, причастные к подготовке и организации этого преступления.