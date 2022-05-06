Новочеркасск, Ростовская область, , 19:35 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» отправились в конный поход, совершив «Марш победителей» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 мая.

Донские казаки совершили «Марш победителей» Donland.ru

40 всадников прошли по памятным местам казачьей столицы. По пути казаки сделали остановки у воинских мемориалов, почтив память павших солдат.

Вместе с главой региона Василием Голубевым донские казаки возложили цветы к памятнику-стеле погибшим в Великой Отечественной войне политехникам у главного корпуса Южно-Российского государственного политехнического университета.

«Убежден, что наша казачья молодежь уважает историческое и духовное наследие и достойно продолжит традиции поколения Победителей. Сегодня российские солдаты, офицеры, казаки вновь на передовой — стоят на страже Отечества, в ходе специальной военной операции защищают мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик от неонацистов. И победа, уверен, снова будет за нами!» — обратился донской губернатор к участникам митинга.

В годы военного лихолетья донские казаки шли на фронт и в ополчение целыми семьями. Казачьи кавалерийские корпуса с боями прошли от Северного Кавказа через Донбасс, Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию — до Германии.