Новочеркасск, Ростовская область, 6 мая 2022, 19:35 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» отправились в конный поход, совершив «Марш победителей» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 мая.

Донские казаки совершили «Марш победителей»
Донские казаки совершили «Марш победителей»
Donland.ru
Донские казаки совершили «Марш победителей»
Donland.ru
Донские казаки совершили «Марш победителей»
Donland.ru
Донские казаки совершили «Марш победителей»
Donland.ru
Донские казаки совершили «Марш победителей»
Donland.ru

40 всадников прошли по памятным местам казачьей столицы. По пути казаки сделали остановки у воинских мемориалов, почтив память павших солдат.

Вместе с главой региона Василием Голубевым донские казаки возложили цветы к памятнику-стеле погибшим в Великой Отечественной войне политехникам у главного корпуса Южно-Российского государственного политехнического университета.

Донские казаки совершили «Марш победителей»
Donland.ru
Донские казаки
Donland.ru
На митинге в Новочеркасске
Donland.ru
На митинге в Новочеркасске
Donland.ru
Донской губернатор и ветеран на митинге в Новочеркасске
Donland.ru
На митинге в Новочеркасске
Donland.ru
На митинге в Новочеркасске
Donland.ru

«Убежден, что наша казачья молодежь уважает историческое и духовное наследие и достойно продолжит традиции поколения Победителей. Сегодня российские солдаты, офицеры, казаки вновь на передовой — стоят на страже Отечества, в ходе специальной военной операции защищают мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик от неонацистов. И победа, уверен, снова будет за нами!» — обратился донской губернатор к участникам митинга.

В годы военного лихолетья донские казаки шли на фронт и в ополчение целыми семьями. Казачьи кавалерийские корпуса с боями прошли от Северного Кавказа через Донбасс, Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию — до Германии.