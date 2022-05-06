Вашингтон, 6 мая, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Сенат США утвердил Кэролайн Кеннеди, ранее исполнявшую обязанности посла в Японии, новым послом Соединённых Штатов в Австралии, сообщает 6 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Кеннеди займет место Артура Калвахауса, который служил послом в Австралии при экс-президенте США Дональде Трампе и покинул пост в начале 2021 года.

Дочь покойного президента Джона Кеннеди Кэролайн также является писательницей и адвокатом. В 1961 году ее отец стал 35-м президентом США и пробыл в Белом доме до ноября 1963 года, когда он был убит.

С 2013 года по 2017 год Кеннеди занимала должность посла США в Японии при экс-президенте Бараке Обаме.

Напомним, что Австралия наряду с США, Японией и Индией является участником четырёхстороннего диалога по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (Quadrilateral Security Dialogue, QSD).